Трамп "дожмет" одним указом: чем США способны сломать Путина и как завершится война

У Владимира Путина нет другого выбора – он должен сейчас пойти на сделку, которую предлагает Дональд Трамп. Если же диктатор этого не сделает – президент США способен надавить на него одним указом.

У США есть еще очень много оружия, российский диктатор имеет возможность это увидеть собственными глазами, если не захочет идти на переговоры. Такое мнение озвучил американский политолог Рамис Юнус в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Он пообщался с Адрианой Кучер в США возле Капитолия.

О том, какие планы у Трампа, что он может предложить Путину и почему Россию ждут "лихие 90-е" – читайте далее в материале.

Возвращение "старой Америки"

После инаугурации Дональда Трампа звучит очень много заявлений, но конкретики в них мало. По вашему мнению, что сейчас происходит и чего нам ожидать от нового президента США?

Я хочу предложить подойти к этой теме с другого ракурса. Некоторые даже подхватывают эту тематику и проводят определенные параллели, говоря, что Трамп собрался перестраивать Америку. В целом он именно так и говорит: "Сделаем Америку великой снова".

Слово "перестройка" ассоциируется с Советским Союзом, временами Михаила Горбачева. Мне интересна эта тема с точки зрения того, что я прожил определенную часть жизни в СССР, знаю, что это такое, перестройка происходила на моих глазах.

Потом я был в независимом Азербайджане, формировался и учился в Советском Союзе, работал в частном бизнесе, на государственных должностях, в правительстве, парламенте. А теперь живу в Соединенных Штатах Америки, которые конкурировали с СССР и победили в "холодной войне". А живя в стране, ты лучше чувствуешь ее пульс.

Поэтому, когда вы спрашиваете, что нас ждет, я понимаю, что украинцев прежде всего интересует то, что их касается. То, что происходит в мире через призму российско-украинской войны.

Для того чтобы это понять, надо сначала знать, что происходит в Америке. И почему Дональд Трамп вернулся, несмотря на то, что ему почти 80 лет. Почему он так легко победил, хотя было огромное сопротивление американского общества. Именно это важно понять.

Я недавно был в Азербайджане, выступал с лекциями. Названия лекций были такие: "Геополитические процессы в мире", "Многополярный мир" – все в этом контексте. И там я говорил, что приход Дональда Трампа – это социальный заказ. Как, например, приход Горбачева к власти также был социальным заказом того времени, потому что Советский Союз после афганской "авантюры" уперся в тупик.

Он стал экономически не выдерживать конкуренцию с Западом, который на него "наехал" по полной программе: "закручивали гайки", операция "Анаконда", политическая, информационная, экономическая изоляция, гонка вооружений.

Интервью с Рамисом Юнусом на 24 Канале: смотрите видео

Советский Союз не мог этого выдерживать. Это началось во времена Брежнева, потом Андропова, Черненко, которые начали понимать это. Но Советский Союз и перестройка в нем была совсем другая, чем та, которая может быть сейчас в Америке. Советский Союз – это другая страна. Ее основы не были такими сильными, поэтому и развалились, она проиграла.

Главная стратегическая ошибка Америки в том, что после развала Советского Союза, после победы, США просто почивали на лаврах. Они ничего не стали делать.

Америка была первая такая сильная держава на планете, но сегодня она поставила под сомнение свою гегемонию. Если, например, 35 лет назад никто не говорил ни о Советском Союзе, ни о Китае, то сегодня все говорят о том, что есть Китай, есть другие страны, которые претендуют на это.

А как так произошло? Все потому, что 35 лет никто не занимался этими вопросами. Все пустили "на ура". Что из этого получилось? После Второй мировой войны Америка создавала все по плану Маршалла, Европу создала, накрыла ее "зонтиком", потом Китай. В 70-е годы Америка превратила его, Генри Киссинджер разменял "китайскую карту" с Тайванем.

То, что американские производства и все остальное пришло туда, оно ушло вне Америки. Если раньше во всех магазинах было Made in United States или Made in Germany, если что-то из Европы, то сегодня везде – Made in China.

Поэтому когда вы хотите понять, о чем говорит Дональд Трамп, то он говорит именно об этом. Он говорит, что Америка защищает европейцев 75 лет. Они достигли огромных успехов за наш счет, а вместо "спасибо" еще "наезжают".

Кроме этого, мы создали огромное количество институтов: Организация Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения. И главный спонсор – Соединенные Штаты Америки. То есть везде Америка платит за все деньги, а в результате обратно ничего не приходит. Нам еще угрожают пальцами эти институты, определенные страны. Поэтому теперь Трамп говорит: "Достаточно, я этого не хочу".

Он капиталист, прагматик. Америка создавалась именно как капиталистическая страна. Они для этого 200 лет назад сбежали из Европы, чтобы создавать новый мир. Поэтому Трамп хочет вернуть "старую Америку". Она есть в ментальности многих людей из поколения в поколение, особенно тех, кто его поддержал. Это надо понимать.

Вы знаете мое отношение. Я беспартийный. Я не за Байдена, не за Трампа, не за белых и не за красных. Мне так легче. Более того, могу сказать, что во всем этом бардаке за последние 35 лет виноваты республиканцы. Потому что тогда Рейган "сдал это". Рейган, Джордж Буш старший победили. Они республиканцы.

Когда мы говорим о перестройке, о том, что Америка меняется с середины, то после Второй мировой войны этим занимался Герберт Гувер. Такая же комиссия была создана во времена Рейгана, даже говорили "рейганомика". Сейчас, например, ее создает Илон Маск и Вивек Рамасвами. То есть заказ на то, чтобы все изменить, есть.

Другое дело и простой вопрос – Трамп и личность, которая это сделает? Второй вопрос – он сможет это сделать? Но факты остаются фактами – все к этому готовы, без этого невозможно.

Если мы хотим поменять мир, – а это то, что происходит, – то без Америки это априори невозможно, потому что ресурсы есть только у Америки. Тогда мир окончательно "сползет" к Третьей мировой войне.

А этого никто не хочет: ни россияне, ни американцы, ни китайцы. Просто без американского лидерства это невозможно. Все, кто были раньше, просто не хотели заниматься этой проблемой, откладывали ее на потом.

А в результате Китай усилился, Россия усилилась, Европа усилилась. Я извиняюсь, но Европа вместе с ними "делала деньги", демократии с автократиями. А под раздачу дали всех тех, как мы с вами, которые в это поверили.

Мы же поверили в это, в Конституцию заложили. Хорошо, что мы в Азербайджане в Конституцию этого не заложили. Но помню, когда я работал в правительстве, мы также говорили о евроинтеграции, о стремлении туда. И где мы оказались? Мы потеряли Карабах, 20% территории. Грузины потеряли, Молдова, Украина. Они нас защитили? Нет. Они с ними "делали деньги". И теперь как...

Трамп хотя бы честно говорит. Он говорит – я хочу делать деньги, мне наплевать на идеологии. А демократы наоборот продвигали эту идеологию вперед. Мы верили, а сейчас видим, что это был мыльный пузырь.

И что происходит? Происходит полное фиаско демократической либеральной идеологии. Она проиграла не только в Соединенных Штатах Америки, а по всему миру. Вы видите, какие процессы сегодня происходят в Европе.

Я почему-то желаю ему (Трампу – 24 Канал) успеха здесь, в США, даже со всей моей критичностью к тому, что он иногда говорит. Не слушайте то, что он говорит. Смотрите, что он будет делать. Если он будет делать то, что говорит, и ему это удастся внутри страны, тогда есть надежда, что у него получится и вне страны. У Трампа есть ресурсы.

А то, что связано с вашей тематикой, я замечаю положительное отношение у вашего президента к взаимоотношениям с ним. Трамп не "наехал" на Украину, а политически, публично на Россию. Он сказал, что Украина уже готова.

Другое дело – это нюансы. Мы сейчас будем видеть очень много таких разговоров, потому что немало внимания обращают на внутреннюю политику США. Если у него здесь удастся, тогда ему удастся решить все остальные вопросы. Ему нужен успех во всем.

Трамп не захочет проиграть на российско-украинской тематике. Он хочет быть победителем во всем, поэтому не может там проиграть.

Трамп сказал, что Зеленский "не ангел"

Вы говорите, что Трамп "наезжает" на Россию, а не на Украину, но можно вспомнить его заявление о том, что "Зеленский не ангел" и он ответственен за то, что война началась. Трамп почему-то не говорил об ответственности Путина за полномасштабное вторжение. Каким может быть его видение победы Украины?

Я подхожу к этому как эксперт. Ни за Байдена, ни за Трампа никакой эксперт отвечать не хочет. Я могу лишь объяснить, как я это вижу со своей стороны. Потому что сегодня никакой конкретики нет. Мы можем исходить из ситуации, которая есть в России, Европе, Китае и в Украине.

То, что Трамп говорит, что Зеленский не ангел, а кто тогда ангел? Среди политиков ангелов нет. Нравственность в большой политике априори отсутствует, ее не надо искать. В большой политике есть прагматизм.

Если говорим о том, что президент Зеленский не должен был на это идти, то есть он должен был избежать войны. Трамп это имел в виду. Он же не говорил не воевать, сесть в самолет и убежать. В его речи этого не было. Он просто говорит, что если был бы президентом, то бы это сдержал. Но его тогда не было, был Байден.

А Байден в Женеве сделал огромную ошибку – встречался с Путиным, показал слабость. Слабость Байдена дала повод Москве начать.

Путин думал, что будет как в 2014 году. Запад это проглотит. В принципе он был прав, потому что Запад был готов это проглотить.

Что сделал Байден? Предложил Зеленскому самолет. И только благодаря Зеленскому, который "не ангел", и благодаря украинскому народу, который показал героизм, уперся рогом – повестка дня изменилась. Ее изменили вы, а не кто-нибудь.

Поэтому, что будет говорить Байден, что Трамп – вам должно быть "до лампочки". Вы сумели изменить повестку дня. Теперь она такая, какая есть. Она может кому-то нравиться, кому-то нет. Если вы хотите из этой повестки дня выйти так, как вы хотите, то надо посмотреть максимально, что вы можете сделать.

Президент Зеленский недавно открыто сказал, а я об этом говорю каждый день 3 года, – в НАТО вас не примут. И ваш президент подтвердил, мол, нас обманули, нас туда не примут. Но кто-то ввел это в Конституцию Украины (пункт о НАТО – 24 Канал). Это было до Зеленского. Когда вы это делали, то о чем думали? Значит, это была политическая ошибка.

Итак, приходит понимание, что вас в НАТО не примут. Это не трагедия. Азербайджан не приняли, но он освободил свою территорию. У Азербайджана есть Турция. Израиль не в НАТО, Япония, Южная Корея, но за ними стоят Соединенные Штаты. Поэтому сейчас говорится о гарантиях безопасности. Ваш президент говорит именно об этом.

Эти гарантии могут быть в рамках НАТО, вне его. Но они должны быть. В первую очередь – политическое, военное участие США, имею в виду, миротворческие силы на линии разграничения. Обязательно, чтобы там были американские солдаты.

Разве россияне не могут напасть на Балтию? Могут запросто. Но там есть американские солдаты. Хотя бы тысячи человек будет достаточно. Когда все говорят, что едет американец с американским паспортом и за ним стоит Америка, это же усиливает, да?

Если американские солдаты в количестве 5 – 10 тысяч человек будут находиться на украинской земле, а в целом миротворческого контингента будет 100 тысяч, этого хватит, чтобы защищать 80% территорий.

Мы говорим о том, что после 2014 года вы потеряли почти 20%. Сегодня вы сумели это сохранить за малым исключением, еще и захватили определенную часть Курской области. К чему я это говорю? Вам нужна гарантия безопасности. Зеленский говорит о том, что Крым и Донбасс сегодня нельзя физически освободить. Запад нам в этом не помог.

Мы должны выходить из ситуации, которая есть сегодня. Трамп хочет остановить войну, ваш президент говорит, что тоже к этому готов, но с одним главным условием – гарантия безопасности всей территории. И если весь мир объединится, он все равно не признает аннексии. И весь мир не должен ее признавать.

Таким образом, если весь мир не признает аннексии, как, например, со странами Балтии после пакта Молотова – Риббентропа, ее же никто не признал. И когда Советский Союз развалился после перестройки – это все вернулось обратно в лоно цивилизованного мира. Я надеюсь, такая же ситуация будет с Крымом и с Донбассом. У нас президент об этом говорит. Значит, нужно обезопасить эту территорию.

Поэтому миротворцы с участием американцев, а на остальные 80% территорий – план Маршалла для восстановления, небо закрывается Patriot и там появится страна, на которую уже никто не зайдет. Во все это должны вкладываться европейцы, американцы будут "крышевать". Вот так я понимаю то, чего хочет Трамп.

Поэтому он давит на Европу, хочет увеличить расходы на оборону каждой страны до 5%. Генсек НАТО Марк Рютте это поддерживает.

Заметьте, Рютте сказал, что если не будем этого делать, то придется изучать русский язык. Я человек, могу ошибаться, но моя интуиция подсказывает, что именно так это видит Трамп.

Другое дело, как это реализовать. Будет огромное сопротивление. Если такой план реализуется, думаю, Украина его примет, Запад также, но не Россия.

"На Трампа не будет действовать ядерный шантаж"

Как сделать так, чтобы Путин принял этот сценарий? Потому что реальность, которую вы только что описали, точно его не устраивает.

Тогда надо смотреть на ресурсы, которые есть у Украины и у тех союзников, которые это могут предложить. Теперь говорим о России, которая будет сопротивляться, которой это не нравится.

Посмотрим на ресурсы России и Соединенных Штатов Америки. Какие есть ресурсы Кремля на Вашингтон? Лично на Байдена? Никаких. Экономических никаких. У них даже нет полтора триллиона, как у Китая с американцами, с европейцами. Там вообще мизер товарооборота.

Единственный щит – это ядерное оружие. Но это уже не Байден, а Трамп. Ядерное оружие здесь вообще не работает. Если оно не сработало во времена Байдена, то во времена Трампа тем более не будет работать. К тому же Китай, индусы, все остальные против этого.

Почему вы считаете, что угрозы начала ядерной войны не будут работать на Трампа? Он же постоянно подчеркивает то, что нельзя допустить Третью мировую войну.

Это риторика. Потому что все те, кто занимается большой политикой, они прекрасно понимают, что ни Москва этого не хочет, ни Вашингтон. Превентивные меры для этого существуют и у американцев, в частности. Это уже популярно объяснили тысячу раз в том же Кремле.

Поэтому это риторика, которую будут использовать по максимуму, ведь это работало для Кремля все время, пока президентом был Байден. Теперь посмотрим.

Почему в последнее время этой риторики относительно ядерного шантажа не слышно. Другое дело, что сам Трамп будет это использовать для того, чтобы остановить войну. А как это сделать? Надо угрожать, пугать и своих так же. Потому что единственный, кто может остановить это, он. И Трамп должен это именно так и подавать.

В инаугурационной речи Трампа прозвучало два главных слова: миротворец и объединитель. Поэтому, если он хочет быть миротворцем, он все будет делать для того, чтобы был мир.

Пойдет ли Россия на это? А куда она денется, какие она имеет рычаги влияния? Тем более если сегодня это будет происходить в треугольнике Вашингтон – Пекин – Москва. Трамп неслучайно делает такие реверансы Си Цзиньпиню. Вообще в инаугурационной речи Трамп ничего плохого не сказал о нем.

Он "шандарахнул" Канаду, Мексику и частично Евросоюз. А о китайцах, которых он всю предвыборную кампанию ругал, не сказал ни слова. Затем Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином, после чего тот позвонил в Москву.

Такие реверансы Трампа в адрес главы Китая говорят о том, что президент США очень сильно рассчитывает на то, что Китай в этом вопросе ему поможет. А Пекину это выгодно, потому что он тоже не хочет идти на конфронтацию с США.

Обратите внимание, все те, кому Трамп пригрозил, – Мексика, Панама, Канада, Евросоюз, Россия, Китай – ни один из них не пошел в атаку. Все пытаются говорить, хотя они недовольны.

Больше всего проявили характер Канада и Дания. Но опять же на словах. Они понимают, что США не будут нападать на Канаду и Данию, и Гренландию не будут завоевывать. Он просто повысил ставки, чтобы опуститься и получить то, что ему надо. Так и дальше будет: бей своих, чтобы чужие боялись.

Заметьте, как говорил президент России, его спикер Дмитрий Песков, представитель российского МИД Мария Захарова относительно Трампа. Российские пропагандисты хвалили его целый год, при этом последними словами оскорбляли Байдена.

Сейчас они осторожно говорят о Трампе, потому что понимают, что не имеют рычагов. Пропаганда закончилась, началась реальная политика. Чем они сегодня могут надавить на Трампа? У него нет идеологии, он говорит, что уважает, хорошо относится, что имеет хорошие отношения, исторически выиграли вместе Вторую мировую войну.

Трамп сделал Путину реверанс, но при этом отмечает, что Кремль не оставит ему другого выхода. Украина согласна на это соглашение, США – согласны. Трамп сказал, что Россия начала эту войну и должна ее завершать. Если Путин не сделает это, у Трампа не останется других вариантов, как начать давить на Россию.

Что может на это ответить Путин? Сказать, что применит ядерное оружие? Пусть попробует. Он даже этого никогда не скажет, потому что понимает, что это не Байден.

Будут ли решать судьбу Украины за кулисами

Экономическое давление на Россию – это единственный рычаг в руках Трампа?

Категорически нет. Пентагон выделил помощи Украине лишь на 5% от своего бюджета на год. Блицкриг России не удался, почти три года длится эта война и Украина еще держится на ногах. Она показала, что российская армия – не вторая сильнейшая армия мира.

А если Пентагон выделит не 5%, а 10%... У США очень много оружия. Трамп это покажет одним указом. Тогда будут проблемы не только в Курской области. А что Путин сделает – будет бряцать ядерным оружием.

Сейчас, думаю, продолжаются встречи за кулисами.

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог наверняка уже с кем-то встречался, и что-то ему не понравилось. Возможно, во время общения звучала предыдущая риторика со стороны россиян или они несерьезно восприняли позицию США.

Келлог наверняка пришел к Трампу и сказал, что они снова говорят что-то не то, поэтому якобы ты сам скажи, усиль. Поэтому Трамп написал этот пост в сети X.

Если это сделано публично, значит это сделано целенаправленно. Посмотрите на реакцию, которая там произошла. Да, он хочет с ним лично встретиться. Пусть встречаются, и чем быстрее это произойдет, тем лучше.

Ничего не решится за кулисами, потому что в Киеве сидит другой человек, не те, что сидели раньше все 35 лет.

Президент Зеленский прошел через эту войну и он понимает, что решается и его судьба.

Если он публично говорит, что не пойдет на подписание чего-то, что не устроит, с этим будут считаться, потому что за ним стоит украинский народ и армия.

Пока что у меня больше позитива, чем негатива в этой ситуации, потому что сейчас звучит риторика давления на Россию. Давления в отношении Украины я не вижу. Европа движется в нужном направлении – от страха перед Америкой и перед Россией.

Это не играет никакой роли, самое главное то, что она будет вкладывать в оборону, а географически без Украины это невозможно. Тем более при наличии такой армии, которая есть в Украине. Кто будет защищать европейцев?

Не зря генсек НАТО Марк Рютте пугает, что либо вкладывайтесь в оборону, либо придется изучать русский язык. Кто-то должен защищать Европу, но без Украины это априори невозможно.

Что может Трамп предложить Путину на переговорах

Вы сказали, что встреча Байдена и Путина в Женеве в 2021 году была слабостью. А если состоится встреча Трампа и Путина, не будет ли это выглядеть как слабость с российской стороны? Потому что Москва больше заинтересована в этой встрече и в восстановлении диалога, чем Вашингтон.

Если вспомнить, то и с Гитлером общались. Президент Украины сказал, что он прекрасно понимает: если будет разговор о временном приостановлении огня, мы будем вынуждены разговаривать, в частности, с Россией.



Если посмотреть на историю всех конфликтов, которые существуют, без этого невозможно: либо надо разгромить, либо разговаривать. Сначала с тем же Гитлером разговаривали, а когда не договорились – нажали. Здесь также должны разговаривать.

Как я понимаю, Трамп сейчас имеет полную информацию по этой войне. Также я сужу по тому, что говорит украинский президент, по его манере. Он достаточно уверенно ведет себя в той ситуации, в которой он находится. Он также положительно отзывается и о роли встречи с Дональдом Трампом.

Украинский президент сам говорит, что понимает необходимость встречи с Путиным. Одно дело, когда Кит Келлог или люди из окружения это говорят. Когда люди непосредственно встречаются, зная психотип того же Трампа, понимая, что это не Байден и что он знает, на каком языке говорить. Очевидно, что с этим человеком нельзя шутить.

Если он знает, что он хочет, какие у него есть возможности и ресурсы, и если у него будут данные от разведки, тогда наверняка это будет разговор.

Должно быть предложение, которое он сделает России. Это не так просто. Мы говорим, о том, что интересует Украину. А что интересует Россию, что позволит уговорить ее?

Прежде всего Кремль и лично Путина интересует сохранение его личной власти. Трамп может это ему спокойно гарантировать. Он скажет, что мы не развалим Россию. Мол, США не развалили Советский Союз, когда была "перестройка". Они дали гарантии Михаилу Горбачеву. СССР развалился из-за того, что Горбачев не базировался на спецслужбах. А при Путине – спецслужбы уже 25 лет, и они зачистили всю территорию России.

Если Россия и Китай не будут разрушать эту политическую территорию, и он останется у власти, как он представит своему народу перемирие? Но это не будет большой проблемой для Кремля. В нынешнем состоянии российское общество проглотит любую "таблетку", которую им даст российская пропаганда.

Для Путина главное, чтобы внешне облегчили его "петлю" – санкции. Если ему дают остаться у власти и облегчат санкции, но не те, что связаны с Западной Европой, а те, что связаны с Китаем, Индией, БРИКС.

Если оттуда пойдет определенная подпитка в Россию, власть сможет удержаться и показать это своему обществу – думаю, что это может устроить Кремль.

Однако санкции со стороны Европы не будут отменены, ведь не для того Америка это все делала, чтобы европейские страны продолжали покупать газ у России. Европа будет покупать у американцев, оружие также. Все покупать у США. Все то, что было бесплатно, теперь будет за деньги.

Если Путин остается до конца жизни президентом, главное получить гарантии безопасности Украине, чтобы через 2 – 3 года он опять не напал. А как он нападет, если там будут стоять американские солдаты?

На каких условиях может завершиться война

Однако вопрос в том, что пока президент Трамп не продемонстрировал намерение действительно отправлять американских солдат в Украину.

Это я так вижу, и насколько я понимаю, так же видит и ваш президент. Поэтому, если это уже озвучивается, то, вероятно, это уже является темой разговоров. Если это устроит украинскую сторону и если президент Соединенных Штатов Америки говорит о том, что президент Украины готов к соглашению, а Зеленский отмечает гарантии безопасности с участием США, и если они будут предоставлены, – Россия на это будет вынуждена согласиться.

А Путину нужно, чтобы его власть никто не трогал и немножко уменьшить удавку. Эта ситуация может устроить все стороны.

В результате этого Украина может отстоять свою государственность.

А от того, что будет продолжаться война, Украина станет сильнее через 2 – 3 года, а Россия в результате европейских санкций будет ослабевать и может повторить историю Советского Союза.

Вследствие перестройки, которая будет происходить в Америке, если она будет иметь успех, она в конечном варианте ударит по России, а не по США.

Она усилит США и ослабит Россию. Если Россия пройдет через ту перестройку, которую она не прошла окончательно после развала Советского Союза, ведь США сделали ошибку, не демонтировав имперскость. И этот демонтаж может произойти сейчас.

Закон любого жанра – когда длится перемирие в такой войне, всегда наступает политический кризис. Он будет и в Украине, и в России.

Поэтому важно, как выйти из этого политического кризиса. Украинский политический кризис может базироваться на поддержке Запада, на "плане Маршала".

А на каких ресурсах будет базироваться кризис, через который пройдет Россия? Будет повторение "лихих 90-х" и Путин не сумеет это удержать. Неизвестно, чем этот кризис может закончиться. Возможно, Крым и Донбасс вернутся Украине.

Я это говорю как эксперт, я так это вижу, несмотря на то, нравится это кому-то или нет.