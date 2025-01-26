Во время своей длинной инаугурационной речи президент Трамп почти не упомянул Европу, несмотря на то, что это крупнейший союзник США. 23 января 2025 в своем видеообращении к участникам Саммита в швейцарском Давосе Трамп исправился, однако оставил немало вопросов. 24 Канал объясняет и прогнозирует, как же будет строить отношения с Европой новая администрация в Белом доме.

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Расходы на оборону в 5% ВВП: для кого в Европе это реально

На большом экране в Давосе ничего нового, чего бы не слышали посетители его предвыборных митингов, Трамп не сказал. Настойчивый призыв к Европе просыпаться и начинать самим думать о собственной безопасности, а не надеяться на дядю Сэма из-за океана – на самом деле очень хороший сигнал. Более того, это работает.

После предыдущих громких заявлений Трампа о необходимости увеличения оборонных расходов бюджета до 2% "сонное царство" проснулось и принялось хоть что-то делать. Конечно, не все, потому что чем дальше от Москвы географически, тем обещания соответствовать заявленным показателям НАТО становились все не очевиднее.

Так, речь об Испании и Португалии: первые имеют сейчас немного 1,28%, а вторые пафосно обещали достичь цели в 2029-м. Впрочем, не только о них, но и о Германии, которая в прошлом году не менее пафосно объявила военную реформу в 100 миллиардов евро.



Все это оказалось пшиком и сейчас чиновники Шольца растерянно оправдываются, что не могут ничего сделать, потому что не могут порезать "социалку" и здравоохранение (вместе 25,6% ВВП), а также расходы на экологию, погоду и культуру.

А еще есть Словения, Люксембург и Бельгия, чьи оборонные расходы равны 1,29 – 1,3% ВВП.

Логично, что после такого саботажа терпение Трампа было на пределе и он в своем стиле сказал, что 2% – это вчерашний день, а сейчас надо уже 5%.

Буду просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, это должно было произойти несколько лет назад. Было всего 2%, а большинство стран и их не платили до моего прихода. Они стали платить после того, как я настоял на этом. США платили то, что они недоплачивали, – это было нечестно,

– Дональд Трамп 23 января 2025 года запускает холодный душ для тех, кто хотел "пропетлять".

Как Трамп призвал Европу тратить 5% ВВП на оборону: смотрите видео

Конечно, ни о каких 5% нигде официально, кроме головы Трампа, не говорилось, никаких соответствующих решений на Саммите НАТО не принималось, однако теперь это стало новой реальностью, потому что так сказал президент США.

Соединенные Штаты, кстати, сами не имеют таких расходов (3,38% в 2024-м году), их никто в НАТО не имеет. Ближе всего к этому уровню приблизилась Польша (4,12% в 2024-м и 4,7% в 2025-м), Эстония, Латвия и Греция.



Впрочем, и война сейчас происходит не на американском континенте. Поэтому Трамп справедливо требует от союзников "хотя бы купить лотерейный билет".

Американский бумеранг – как может ответить Европа

Увеличение оборонных бюджетов – бесспорно хорошие новости как для европейских стран НАТО, так и для союзницы – Украины. Однако здесь есть и над чем подумать, потому что Трамп на то и Трамп, что не умеет останавливаться. Ведь стимулирование "ленивых" – это хорошо, но надо знать, как не переборщить. А именно на это похожи потенциальные планы о сокращении американских войск в Европе.



Военные США в Европе / Фото Allison Joyce / AFP

Того же 23 января итальянское агентство ANSA со ссылкой на хорошо информированный анонимный источник написало, что Трамп хочет на 20% сократить американское военное присутствие в Европе, а остальной контингент перевести на полное обеспечение европейцами.



Напомним, что американцы в Европе – это не только ребята с автоматическими винтовками на вездеходах, но и силы ПВО, авиация и самое главное – операторы ядерного оружия, что является главным фактором сдерживания агрессивных россиян. Еще на октябрьском Саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение о развертывании до 2026 года в Германии американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Тогда это вызвало большую истерику в Москве, а сейчас может оказаться пшиком, потому что новый президент обиделся на Испанию, которую к тому же записал в БРИКС?

И это мы еще не вспомнили о Гренландии (она географически относится к Америке, однако геополитически – к Европе) и призраки торговой войны, которые также надо учитывать.



Американское военное присутствие в Европе / Инфографика Council on Foreign Relations

К теме Для чего Трампу Гренландия?

Напомним, что сейчас Евросоюз продает в США более чем на 15 миллиардов долларов в год больше. Это очень расстраивает Трампа. Один из его любимых примеров – засилье европейских автомобилей (конкретно "мерседесов"!) в Нью-Йорке. Все это он хочет исправить односторонним повышением пошлин и тарифов для ЕС на 10 – 20%.

В первый день своего президентства он запустил процесс выхода США из Всемирной Торговой Организации, забрав предохранитель, который бы этому мог помешать. Поэтому угроза большой таможенной войны между Европой и США вполне реальна. И это несмотря на то, что ЕС – традиционный союзник США.

Правда, относительно "мерседесов" есть один нюанс – большинство из них сделаны на заводе в США (городок Тускалуза, штат Алабама). Концерн Mercedes Benz Group AG вложил в проект и соответственно экономику США более 3 миллиардов долларов. Поэтому даже новые пошлины не изменят ситуацию на улицах США, а для президента Трампа это должно стать интересным открытием.

И все это ведет к логическому выводу – если Европа будет иметь 5% расходов на ВВП, то для чего им США? Потому что ядерное оружие есть, например, во Франции и Великобритании. Немного, но все же есть.

И если Европа становится самодостаточной в оборонном смысле, как того желает Трамп, то будет ли она и в дальнейшем такой дружелюбной к США и выступать для Вашингтона как постоянный и молчаливый "+1". Будут ли и дальше заглядывать в рот президенту-выскочке и его миньонам, которых он потребовал превратить в олигархов?

Поэтому можно задать несколько логических вопросов:

Какой тогда будет позиция ЕС при потенциальной торговой войне с Америкой, или (не)торговой войне между Китаем и США?

Продолжит ли и дальше тратить триллионы евро на американское оружие?

Что будет с американскими техгигантами в Европе?

Что европейские суды сделают с Илоном Маском за его попытки вмешательства в местную политику и открытую поддержку ультраправых?

Не прилетит ли "забастовка" от Европы за попытку "отжать" Панамский канал?

Не станет ли скандальное высказывание датского депутата Андерса Вистисена из группы Орбана в Европарламенте "Патриоты за Европу" общей позицией всего субконтинента?

Уважаемый президент Трамп, слушайте внимательно: Гренландия является датской уже 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Она не продается. Позвольте мне объяснить это предложением, которое вы поймете: господин Трамп, от***тесь,

– евродепутат Андерс Вистисен шлет Трампу "привет".

Что ж, видимо, не такого обретения субъектности ждал господин президент США. Но у всяких действий есть последствия. И задача руководства государства их просчитывать.

Пробуждение Европы должно наступить немедленно

В Старом свете, кстати, это понимают и уже голоса о реальном приобретении субъектности начинают звучать все громче. И сейчас это уже не просто рекомендации на уровне экспертов во главе с Марио Драги, а реальные заявления действующих политиков.

К теме Большая биография Дональда Трампа

Именно об этом говорил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, который назвал заявление Трампа о 5% и шантаж повышением пошлин на 10-20% – "серьезным ударом под зад европейским столицам".

Об этом сказал и министр обороны Германии Борис Писториус, а также другие европейские политики – от руководительницы дипломатии ЕС Каи Каллас до главы НАТО Марка Рютте.

Независимо от того, какова повестка дня Дональда Трампа, Белого дома и новой администрации, мы должны взять на себя большую ответственность,

– министр обороны Германии в интервью "Немецкой волне".

Мы должны действовать сообща. Тогда мы сильны. Тогда нас серьезно воспринимают на мировой сцене,

– Кая Каллас призывает Европу к единству.

Если эта новая администрация Трампа желает продолжать снабжать Украину с ее оборонно-промышленной базы, счет заплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы это делать,

– Марк Рютте в Давосе призывает союзников Украины в ЕС быть готовыми к изменениям формата поддержки Украины.

Наконец, именно об этом в Давосе говорил и президент Украины Владимир Зеленский, справедливо отметив, что между Европой и Россией нет океана, поэтому Европа не имеет права и дальше оставаться легкомысленной.

Европа не может позволить себе быть второй или третьей в очереди для своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы. И это будет мир, который не будет ни комфортным, ни выгодным для всех европейцев. Европе нужно соревноваться за первенство в приоритетах, альянсах и технологическом развитии. Мы переживаем еще один переломный момент, который одни считают проблемой для Европы, а другие называют шансом. Европа должна утвердиться как сильный глобальный игрок. Как незаменимый игрок,

– Зеленский в Давосе призывает Европу к ответственности и достоинству.

Выступление Зеленского в Давосе: смотрите видео

Впрочем, просто слов уже слишком мало. Необходимо действовать. Как сказал сам Трамп: "Это должно было произойти несколько лет назад". Учитывая это новый стендап от президента США – действительно хороший пинок под то самое место, о котором упомянул министр Лекорню.

Время шуток прошло, а Европа – не пропетляла, потому что Путин уже режет ваши подводные коммуникации, устраивает диверсии по всей Европе, пытается протащить к власти свою "пятую колонну", а его подчиненные прямо говорят об ударах по европейским столицам. Поэтому куда проще сейчас поднять расходы на оборону, чем потом учить русский язык (как сказал Марк Рютте) и пытаться тушить пожар большой войны триллионами вместо миллиардов.