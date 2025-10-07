Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk. В США это рассматривают как возможный шаг, который может повлиять на ход войны и отношения Вашингтона с Киевом.

Политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий объяснил в эфире 24 Канала, что решение Трампа может иметь не только военное, но и политическое значение. Такая инициатива, по его словам, способна стать сигналом изменения подхода к поддержке Украины.

Что будет означать передача Tomahawk Украине?

Андрей Городницкий предположил, что решение о передаче ракет Tomahawk уже фактически принято. Для США это не только демонстрация поддержки Украины, но и политический шаг, который покажет переход Вашингтона на новый уровень сотрудничества. В то же время этот жест имеет прежде всего символическое значение.

Скорее всего, решение уже есть положительное, оно принято давным-давно. Как политическая поддержка Украины это звучит очень неплохо, это переход определенной красной линии для Трампа,

– отметил Городницкий.

Даже ограниченная партия Tomahawk, по его оценке, будет иметь скорее политический эффект и сигнал для России, чем изменение оперативной ситуации. В то же время передача может открыть возможности для дальнейшей помощи, в частности разведданных и современного вооружения.

Технические ограничения и украинская альтернатива

Эти ракеты не способны существенно изменить ситуацию на фронте из-за ограниченного количества и высокой стоимости. Украинская разработка "Фламинго", по мнению специалиста, является более эффективной по характеристикам.

Я не вижу большой "вундервафли" в Tomahawk, потому что, если говорить откровенно, наш "Фламинго" вдвое лучше по всем параметрам, а по цене – в четыре раза дешевле,

– объяснил политический эксперт.

Он добавил, что США изготовили около 9 тысяч таких ракет с 1980-х годов, поэтому передача Украине может ограничиться небольшой партией. Даже ограниченное количество Tomahawk станет скорее сигналом поддержки, чем фактором, который способен изменить ход войны.

Tomahawk для Украины: что сейчас известно