Дональд Трамп заявив, що майже ухвалив рішення про передачу Україні ракет "Tomahawk". У США це розглядають як можливий крок, який може вплинути на перебіг війни та відносини Вашингтона з Києвом.

Політичний експерт, доктор філософських наук Андрій Городницький пояснив в ефірі 24 Каналу, що рішення Трампа може мати не лише військове, а й політичне значення. Така ініціатива, за його словами, здатна стати сигналом зміни підходу до підтримки України.

Що означатиме передача "Tomahawk" Україні?

Андрій Городницький припустив, що рішення про передачу ракет "Tomahawk" уже фактично ухвалене. Для США це не лише демонстрація підтримки України, а й політичний крок, який засвідчить перехід Вашингтона на новий рівень співпраці. Водночас цей жест має насамперед символічне значення.

Скоріше за все, рішення вже є позитивне, воно ухвалене давним-давно. Як політична підтримка України це звучить дуже непогано, це перехід певної червоної лінії для Трампа,

– зазначив Городницький.

Навіть обмежена партія "Tomahawk", за його оцінкою, матиме радше політичний ефект і сигнал для Росії, ніж зміну оперативної ситуації. Водночас передача може відкрити можливості для подальшої допомоги, зокрема розвідданих і сучаснішого озброєння.

Технічні обмеження та українська альтернатива

Ці ракети не здатні суттєво змінити ситуацію на фронті через обмежену кількість і високу вартість. Українська розробка "Фламінго", на думку фахівця, є ефективнішою за характеристиками.

Я не бачу великої "вундервафлі" в "Tomahawk", тому що, якщо говорити відверто, наш "Фламінго" удвічі кращий за всіма параметрами, а за ціною – учетверо дешевший,

– пояснив політичний експерт.

Він додав, що США виготовили близько 9 тисяч таких ракет із 1980-х років, тому передача Україні може обмежитися невеликою партією. Навіть обмежена кількість "Tomahawk" стане радше сигналом підтримки, ніж фактором, який здатен змінити хід війни.

"Tomahawk" для України: що зараз відомо