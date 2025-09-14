Соединенные Штаты Америки анонсировали санкции против компаний из 10 стран за поставки товаров в Россию. В список попали 23 китайские компании, 3 турецкие, 2 из Объединенных Арабских Эмиратов и по одной из Ирана, Сингапура, Тайваня и Индии. Это довольно показательный шаг Дональда Трампа в отношении России.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что хоть эти ограничения США не нанесут большого вреда российской экономике, однако это серьезный прецедент. Все потому, что это первые санкции от Трампа с момента его избрания на пост президента во второй раз.

Чем важны санкции США против России?

Трамп недавно заявлял, что США готовы на санкции против стран, которые поддерживают Россию, если на это согласятся все государства НАТО.

Это первый чрезвычайно принципиальный ход, ведь до этого Трамп только обещал, не конкретизируя условия, при которых он может начать действительно давить на Россию. Хотя, на мой взгляд, это немного маловероятно, ведь есть несколько стран в НАТО, которые заинтересованы покупать российскую нефть,

– сказал Олег Пендзин.

В этом списке есть Венгрия и Словакия, однако, по мнению экономиста, убедить их отказаться от энергоносителей России будет значительно легче, чем Турцию, которая также продолжает сотрудничать в этой сфере со страной-агрессором.

Турецкая власть покупает 7 – 8% российской нефти, что очень много. Кроме того, Турция является членом НАТО.

Я убежден, что турки не откажутся от этой нефти. Поэтому у меня возникает вопрос, насколько Трамп готов смотреть "сквозь пальцы" на позицию Турции, как члена НАТО? Ведь это (разговоры о санкционном давлении на Россию – 24 Канал) является принципиальным изменением позиции США,

– отметил Пендзин.

Есть вероятность, что все европейские лидеры совместно примут решение вводить жесткие санкции против российских энергоносителей, но в этом играет важную роль Китай, ведь он и дальше поддерживает Россию.

Однако китайскому лидеру выгоднее сотрудничество с Европой и США, ведь из нее он черпает основные финансовые ресурсы для своей страны. По словам экономиста, давление на Китай реально может повлиять на то, чтобы Путин сел за стол переговоров.

Санкции против России: кратко