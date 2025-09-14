Сполучені Штати Америки анонсували санкції проти компаній з 10 країн за постачання товарів до Росії. До списку потрапили 23 китайські компанії, 3 турецькі, 2 з Об'єднаних Арабських Еміратів і по одній з Ірану, Сінгапуру, Тайваню та Індії. Це доволі показовий крок Дональда Трампа щодо Росії.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що хоч ці обмеження США не завдадуть великої шкоди російській економіці, однак це серйозний прецедент. Все тому, що це перші санкції від Трампа з моменту його обрання на посаду президента вдруге.

Чим важливі санкції США проти Росії?

Трамп недавно заявляв, що США готові на санкції проти країн, які підтримують Росію, якщо на це погодяться всі держави НАТО.

Це перший надзвичайно принциповий хід, адже до цього Трамп тільки обіцяв, не конкретизуючи умови, за яких він може почати дійсно тиснути на Росію. Хоча, на мій погляд, це трохи малоймовірно, адже є декілька країн у НАТО, які зацікавлені купувати російську нафту,

– сказав Олег Пендзин.

У цьому списку є Угорщина та Словаччина, проте, на думку економіста, переконати їх відмовитись від енергоносіїв Росії буде значно легше, ніж Туреччину, яка також продовжує співпрацювати у цій сфері з країною-агресоркою.

Турецька влада купує 7 – 8% російської нафти, що є дуже багато. Крім того, Туреччина є членом НАТО.

Я переконаний, що турки не відмовляться від цієї нафти. Тому у мене виникає питання, наскільки Трамп готовий дивитись "крізь пальці" на позицію Туреччини, як члена НАТО? Адже це (розмови про санкційний тиск на Росію – 24 Канал) є принциповою зміною позиції США,

– зазначив Пендзин.

Є ймовірність, що всі європейські лідери спільно приймуть рішення вводити жорсткі санкції проти російських енергоносіїв, але у цьому відіграє важливу роль Китай, адже він і далі підтримує Росію.

Однак китайському лідеру вигідніша співпраця із Європою та США, адже з неї він черпає основні фінансові ресурси для своєї країни. За словами економіста, тиск на Китай реально може вплинути на те, щоб Путін сів за стіл перемовин.

Санкції проти Росії: коротко