Трамп демонстрирует фальшивую уверенность в желании Путина достичь мира, игнорируя реальность войны и разницу между гражданскими жертвами в Украине и захватчиками из России. Настоящая мотивация продолжения переговоров заключается не в интересах Америки, а в частных бизнес-сделках для Трампа, его семьи и окружения.

Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский объяснил 24 Каналу, что России как торговому партнеру нечего предложить, поскольку вся ее экономика сосредоточена на войне, а промышленность производит только военное оружие вместо гражданской продукции.

Как окружение Трампа влияет на его восприятие войны в Украине?

Трамп игнорирует, что в Украине гибнут гражданские от российского вторжения, тогда как Россия как агрессор не имеет права на оправдание своих потерь.

"Проблема его восприятия конфликта существует с самого начала войны и прежде всего зависит от окружения", – отметил Добрянский.

Путин может стимулировать Трампа продолжать переговоры, предлагая выгодные частные бизнес-сделки его окружению. По данным Wall Street Journal, Уиткофф и семья Трампа уже получали подобные предложения.

На встрече присутствовал и Джаред Кушнер, который снова выступил в роли советника. В то же время его критики напоминают, что во время первой каденции он совмещал официальные переговоры с продвижением собственных бизнес-интересов за рубежом, в частности на Ближнем Востоке.

Поэтому дело не столько в пользе Америки от торговли с Россией, сколько в росте личного состояния Трампа и его соратников, которые уже увеличились на несколько миллиардов в этом году,

– сказал Добрянский.

Трамп и российские ресурсы: реальная перспектива?

Несмотря на критику европейцев за развитие собственной оборонной промышленности, сама Россия полностью перевела экономику на военные рельсы. Основные средства направляются на бонусы для мобилизованных, производство вооружения, закупку оружия у Китая и оплату северокорейской рабочей силы, которая собирает дроны.

При этом Россия почти ничего не производит вне военной сферы: даже ее космическая программа фактически остановлена из-за проблем с Байконуром. Поэтому как торговый партнер она может предложить только оружие – и больше ничего.

Обратите внимание! Российский корабль "Союз МС-28" успешно доставил космонавтов на МКС, но стартовая площадка на Байконуре получила серьезные повреждения. Из-за этого будущие запуски и поставки на МКС могут быть под угрозой, а восстановление площадки может занять до двух лет.

Трамп видит возможное экономическое партнерство с Россией в сфере добычи ископаемых. Идея, которая обсуждается уже более 15 лет, заключается в том, чтобы допустить американские энергетические компании к разработке российского шельфа и месторождений. Россия не имеет собственных технологий для гидроразрыва и морского бурения, поэтому зависит от США.

"Мы знаем, что до вторжения 2014 года Exxon Mobil подписала соглашение с Россией о разработке технологий, но его сразу остановили", – отметил Добрянский.

Одно из возможных направлений – это топливные ресурсы, которые питают экономику Америки. Также есть потенциал в редкоземельных элементах, о которых Украина уже договорилась с США.

Но добыча ископаемого топлива и редкоземельных элементов требует более десятилетия для развития. Поэтому никакие выгоды не поступят в Америку сразу, а результаты сделок достались бы следующему президенту,

– отметил Добрянский.

США и Россия: есть ли скрытый план в отношении Украины?