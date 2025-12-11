Путін грає на слабкостях Трампа: чим особисто американському лідеру вигідна співпраця з Росією

Трамп демонструє фальшиву впевненість у бажанні Путіна досягти миру, ігноруючи реальність війни та різницю між цивільними жертвами в Україні та загарбниками з Росії. Справжня мотивація продовження переговорів полягає не в інтересах Америки, а в приватних бізнес-угодах для Трампа, його родини та оточення.

Директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський пояснив 24 Каналу, що Росія як торговий партнер не має що запропонувати, оскільки вся її економіка зосереджена на війні, а промисловість виробляє лише військову зброю замість цивільної продукції.

Дивіться також: Рукостискання замість результату: The Guardian пояснив, чому мирні ініціативи Трампа не працюють

Як оточення Трампа впливає на його сприйняття війни в Україні?

Трамп ігнорує, що в Україні гинуть цивільні від російського вторгнення, тоді як Росія як агресор не має права на виправдання своїх втрат.

"Проблема його сприйняття конфлікту існує з самого початку війни й насамперед залежить від оточення", – зазначив Добрянський.

Путін може стимулювати Трампа продовжувати перемовини, пропонуючи вигідні приватні бізнес-угоди його оточенню. За даними Wall Street Journal, Стів Віткофф та сім’я Трампа вже отримували подібні пропозиції.

На зустрічі був присутній і Джаред Кушнер, який знову виступив у ролі радника. Водночас його критики нагадують, що під час першої каденції він поєднував офіційні переговори з просуванням власних бізнес-інтересів за кордоном, зокрема на Близькому Сході.

Тому справа не стільки в користі Америки від торгівлі з Росією, скільки в зростанні особистого статку Трампа і його соратників, які вже збільшилися на кілька мільярдів цього року,

– сказав Добрянський.

Трамп і російські ресурси: реальна перспектива?

Попри критику європейців за розвиток власної оборонної промисловості, сама Росія повністю перевела економіку на військові рейки. Основні кошти спрямовуються на бонуси для мобілізованих, виробництво озброєння, закупівлю зброї у Китаю та оплату північнокорейської робочої сили, яка збирає дрони.

При цьому Росія майже нічого не виробляє поза військовою сферою: навіть її космічна програма фактично зупинена через проблеми з Байконуром. Тому як торговий партнер вона може запропонувати лише зброю – і більше нічого.

Зверніть увагу! Російський корабель "Союз МС-28" успішно доставив космонавтів на МКС, але стартовий майданчик на Байконурі зазнав серйозних пошкоджень. Через це майбутні запуски та постачання на МКС можуть бути під загрозою, а відновлення майданчика може тривати до двох років.

Трамп бачить можливе економічне партнерство з Росією у сфері видобутку копалин. Ідея, яка обговорюється вже понад 15 років, полягає в тому, щоб допустити американські енергетичні компанії до розробки російського шельфу й родовищ. Росія не має власних технологій для гідророзриву та морського буріння, тому залежить від США.

"Ми знаємо, що до вторгнення 2014 року Exxon Mobil підписала угоду з Росією про розробку технологій, але її відразу зупинили", – зазначив Добрянський.

Один з можливих напрямків – це паливні ресурси, які живлять економіку Америки. Також є потенціал у рідкісноземельних елементах, про які Україна вже домовилася зі США.

Але видобуток викопного палива та рідкісноземельних елементів вимагає понад десятиліття для розвитку. Тому жодні вигоди не надійдуть до Америки відразу, а результати угод дісталися б наступному президенту,

– зазначив Добрянський.

США і Росія: чи є прихований план щодо України?