24 ноября, 18:03
Трамп и Си Цзиньпин обсудили мирный процесс по Украине

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Война в Украине стала одной из тем разговора лидеров Китая и США.
  • Стороны подчеркивают важность мирного урегулирования боевых действий.

Вечером 24 ноября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Во время него стороны обсуждали важность сотрудничества между странами, а также мирные инициативы по Украине.

Детали переговоров американского и китайского лидеров рассказывает 24 Канал со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Какие итоги разговора Трампа и Си?

Глава Китая подтвердил поддержку всех усилий, направленных на урегулирование конфликта. Он выразил надежду, что стороны "сузят разногласия и как можно быстрее достигнут справедливого, длительного и обязательного соглашения для устранения причин кризиса".

Кстати, эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов считает, что Китай активно участвует в переговорах по войне в Украине и является незаменимым игроком в любых глобальных политических процессах. Страна способна контролировать или отсеивать предложения США для России, поэтому любой план, предложенный Москве, фактически можно рассматривать как российско-китайский.

Лидеры государств коснулись и спорного вопроса Тайваня. Си Цзиньпин подчеркнул, что его возвращение в состав Китая является важной составной частью послевоенного мирового порядка.

В ответ Дональд Трамп отметил, что США "понимают важность тайваньского вопроса для Пекина".

Отмечается, что хотя США официально не являются гарантом безопасности Тайваня, они предоставляют островной администрации военную поддержку и оставляют за собой право реагировать в случае возможного нападения Китая.

Какую роль играет Китай на мировой арене?

  • По информации Bloomberg, Китай формирует собственный теневой флот для импорта сжиженного российского газа, который попадает под санкции США.

  • Благодаря наличию достаточных объемов газа через трубопроводы, страна может использовать морские поставки для диверсификации поставок и укрепления энергетических и политических связей с Россией.

  • К тому же ЕС пока не готов вводить санкции против Китая из-за тесных экономических связей и опасений соответствующих контрмер.

  • Зависимость европейской экономики от Китая могла бы служить рычагом влияния, однако заявление представителей Союза свидетельствует о сомнениях относительно готовности реально ее уменьшать.