Трамп і Сі Цзіньпін обговорили мирний процес по Україні

Увечері 24 листопада президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Під час неї сторони обговорювали важливість співпраці між країнами, а також мирні ініціативи щодо України.

Деталі перемовин американського й китайського лідерів розповідає 24 Канал із посиланням на Центральне телебачення КНР.

Які підсумки розмови Трампа та Сі?

Глава Китаю підтвердив підтримку всіх зусиль, спрямованих на врегулювання конфлікту. Він висловив сподівання, що сторони "звузять розбіжності та якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої та обов'язкової угоди для усунення причин кризи".

До речі, експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов вважає, що Китай активно бере участь у переговорах щодо війни в Україні і є незамінним гравцем у будь-яких глобальних політичних процесах. Країна здатна контролювати або відсівати пропозиції США для Росії, тож будь-який план, запропонований Москві, фактично можна розглядати як російсько-китайський.

Лідере держав торкнулися й суперечливого питання Тайваню. Сі Цзіньпін підкреслив, що його повернення до складу Китаю є важливою складовою частиною післявоєнного світового порядку.

У відповідь Дональд Трамп зазначив, що США "розуміють важливість тайванського питання для Пекіна".

Наголошується, що хоча США офіційно не є гарантом безпеки Тайваню, вони надають острівній адміністрації військову підтримку та залишають за собою право реагувати у разі можливого нападу Китаю.

Яку роль відіграє Китай на світовій арені?