Трамп может выбить у Путина главный козырь: политолог назвал рычаги влияния президента США
- Политолог Олег Лесной считает, что Трамп имеет рычаги влияния для принуждения Кремля к переговорам по завершению войны в Украине.
США могут предоставить Украине то, что бы могло повлиять на действия Путина, однако трудно сказать, пойдет ли президент США на этот шаг.
Дональд Трамп продолжает называть войну в Украине "кровавой и ужасной бойней" и делать прогнозы, что она якобы вскоре завершится. В то же время президент США имеет ключи к развязыванию этой войны, хотя пока и не использует их
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, подчеркнув, что для этого должен сделать Дональд Трамп. Владимир Зеленский отметил, что россияне не уважают закон, но на самом деле уважают прежде всего Трампа. Поэтому именно президент США способен принудить Кремль к переговорам.
Есть ли у Трампа желание помочь Украине?
Лесной отметил, что Трамп имеет рычаг, который может довести войну в Украине до справедливого финала. Однако политолог сомневается, прибегнет ли Трамп к такому шагу.
США могут предоставить Украине все необходимое оружие, которое бы существенно повлияло на главный козырь Владимира Путина – это его действия на поле боя,
– подчеркнул он.
Сегодня на фронте особенно сложная ситуация, впрочем, по мнению политолога, она никогда не была простой. У нас очень коварный, большой по массе – как физической, так и финансовой – враг.
Поэтому, если бы Трамп передал Украине все необходимое, то нам бы было гораздо проще это сделать,
– отметил он.
США сейчас не передают, а продают свое вооружение нашим европейским партнерам, а они уже передают его Украине. Это, по его словам, в принципе неплохо, если бы количество этого вооружения росло. Тогда это бы имело существенное влияние.
Стоит знать. Дональд Трамп считает, что давит на Россию с помощью санкций, которые ввели США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также он давит на Кремль через Индию и другие страны, которые отказываются от российской нефти из-за санкционных ограничений.
"Имеет ли Трамп желание предоставить нам все необходимые средства? Возможно, оно есть, но в той интерпретации, которую он подает. Президент США считает, что можно какими-то переговорами или чем-то еще это решить. Но в перспективе", – предположил Олег Лесной.
Почему только Трамп может заставить Путина закончить войну?
Если Трамп не привлечет эту компоненту или не поможет ее использовать через посредника – Европу, тогда, как считает политолог, эта война будет продолжаться, поскольку Путин нацелен на то, чтобы ее продолжать.
Путин осознает простую вещь: пока война продолжается, к нему нет вопросов в России. Когда война остановится, эти вопросы возникнут. Глава Кремля благодаря войне фактически сохраняет свою власть, поэтому он не будет ее прекращать,
– сказал он.
Соответственно поэтому, по словам Лесного, и нужен рычаг, который заставит Путина остановиться, даже понимая, что это большой риск для его политического, а, возможно, и физического будущего.
Смогут ли договориться Трамп и Путин о войне в Украине?
В издании The Atlantic предположили, что вряд ли президенту США удастся завершить войну в Украине в ближайшие месяцы. В то же время он может попытаться создать военные и дипломатические предпосылки для переговоров позже. Трамп, в частности, может инициировать мирный саммит и призвать другие государства к немедленному окончанию войны за текущей линией фронта.
Политолог Максим Джигун заметил, что судя по заявлениям американских и российских чиновников "происходят какие-то "торги" между Россией и США. Трамп, по его мнению, хочет "чем-то замирить, залюбить Путина" и показывает ему, что "только прекрати, а дальше все будет хорошо, мы гарантируем". Это, как считает, Джигун, "действительно ужасает".
Кроме того, политолог Алексей Буряченко предположил, что Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров. Он отметил, что есть "два этапа определенных политических возможностей" для Украины и для Трампа по завершению горячей фазы войны. Первый – до Рождества, когда будут пробовать дожимать Путина, или второй – конец зимы – начало весны 2026 года.