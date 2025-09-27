Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп сделал несколько важных заявлений, которые свидетельствуют об изменении его позиции относительно войны России против Украины. Он увидел в действиях Киева возможность для США.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, объяснив логику президента США относительно отношений с Украиной. Также на встрече лидеров Украины и США 23 сентября был поднят вопрос о возможной отмене запрета на поставки американского оружия для Киева.

К теме Трамп сообщил Зеленскому, что открыт к предоставлению оружия большой дальности, – WSJ

В чем Трамп видит перспективу завершения войны в Украине?

Добрянский подчеркнул, что в США надеялись, что Трамп поддержит Украину через введение новых санкций не только против России, но и против ее союзников, в частности, Китая.

Однако произошло, по его словам, то, что Трамп увидел и осознал, в частности, благодаря информации, что была передана от украинской стороны, что Киев планомерно сжигает российскую нефть.

Он видит цифры, в соответствии с которыми Россия будет иметь меньше возможностей продавать нефть в 2025 году. Вероятно, эта цифра будет исторически наименьшей. Также Трамп осознал, что благодаря этому США будет иметь возможность продавать больше энергоресурсов в Европу,

– отметил Андрей Добрянский.

Представитель Украинского конгресса Америки отметил, что в этом смысле для Трампа на первом месте не только экономическая выгода, но и он увидел перспективу одержать победу в российско-украинской войне.

Трамп не хочет продолжать войну в отличие от Джозефа Байдена. Он постоянно сетует, что эта война именно Байдена, а не его. И здесь Трамп видит возможность стать в ней победителем,

– сказал Добрянский.

Президент США также может поставлять Украине американскую технику и вооружение, хотя пока неизвестно, какую именно. В то же время Дональд Трамп, как заметил представитель Украинского конгресса Америки, хотел бы увидеть в текущем году, что украинскими силами будет ликвидировано еще больше нефтяных мощностей России. Тогда действительно будет приближен конец этой войны.

Что сказал Трамп во время встречи с Зеленским?