В пятницу, 17 октября, Владимир Зеленский и Дональд Трамп в третий раз встретились в Белом доме. На этот раз украинский президент выбрал костюм, который уже надевал во время предыдущего визита.

Общаясь с журналистами, он объяснил свое решение, передает 24 Канал. Интересно, что американский лидер в очередной раз оценил внешний вид коллеги.

Что Зеленский надел в Белый дом 17 октября?

Перед переговорами Зеленский ответил на вопрос о своей одежде.

Тот же костюм, потому что тот же президент, очень просто. Следующий президент будет иметь другой костюм,

– заметил он.

К слову, во время встречи Трамп обратил внимание на внешний вид Зеленского. Американский президент в очередной раз полюбил костюм украинского коллеги и даже спросил присутствующих, успели ли они оценить этот наряд.

Что надел Зеленский в Белый дом: смотрите фото

Напомним, в феврале во время спора в Овальном кабинете Зеленского раскритиковали из-за отсутствия костюма.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?