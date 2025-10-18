Зеленський розповів, чому вкотре одягнув костюм, який сподобався Трампові
- 17 жовтня для переговорів у Білому домі Зеленський обрав костюм, який уже одягав під час попереднього візиту.
- Трамп похвалив зовнішній вигляд українського колеги.
У п'ятницю, 17 жовтня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп утретє зустрілися в Білому домі. Цього разу український президент обрав костюм, який уже вдягав під час попереднього візиту.
Спілкуючись з журналістами, він пояснив своє рішення, передає 24 Канал. Цікаво, що американський лідер укотре оцінив зовнішній вигляд колеги.
Дивіться також Візит Зеленського у США та зустріч із Трампом: головні заяви лідерів
Що Зеленський одягнув у Білий дім 17 жовтня?
Перед переговорами Зеленський відповів на запитання про свій одяг.
Той самий костюм, бо той самий президент, дуже просто. Наступний президент матиме інший костюм,
– зауважив він.
До слова, під час зустрічі Трамп звернув увагу на зовнішній вигляд Зеленського. Американський президент укотре вподобав костюм українського колеги та навіть запитав присутніх, чи встигли вони оцінити це вбрання.
Що одягнув Зеленський у Білий дім: дивіться фото
Нагадаємо, у лютому під час суперечки в Овальному кабінеті Зеленського розкритикували через відсутність костюма.
Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?
Спершу президенти спілкувалися з журналістами, а потім перейшли до зустрічі за зачиненими дверима. Перемовини після ланчу могли затягнутися й тривали понад дві години.
Українську делегацію в Білому домі пригощали осіннім салатом з артишоками, смаженою курятиною з бататом і карамельним бісквітом із мандариновим морозивом. Однак журналісти звернули увагу на те, що останнім часом у резиденції американського лідера найчастіше подавали яловичину.
Зеленський назвав розмову "предметною" та додав, що її результат може реально наблизити завершення війни в Україні.