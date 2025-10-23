Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
- Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, заявив, что она состоится позже.
- Встреча была запланирована после телефонного разговора о войне России против Украины, но Трамп решил, что сейчас это нецелесообразно.
Президент США заявил, что отказался проводить встречу с президентом России. Дональд Трамп считает, что разговор с Владимиром Путиным надо будет провести позже.
Об этом он говорил на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте, который транслировали из Белого дома. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что заявил Трамп о своей ранее планируемой встрече с Путиным в Будапеште?
В начале суток 23 октября по Киеву Дональд Трамп давал совместную пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Одно из первых заявлений президента США касалось громкой темы последних дней – предварительно анонсированной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
Я не чувствую, что это было бы правильно (встретиться сейчас с Путиным – 24 Канал), чтобы добраться туда, куда надо добраться. Поэтому я отменил это. Но мы сделаем это в будущем,
– сказал Трамп.
То есть глава Белого дома не считает целесообразным проводить встречу именно сейчас, пока нет видения результата, но планирует такую встречу в будущем. Без уточнения, насколько близком или отдаленном.
На этом же мероприятии Трамп говорил о поставках Украине "Томагавков". Он считает, что только учиться применять эти ракеты надо много месяцев. Поэтому, очевидно, быстрого появления их в любом случае ожидать не стоит.
Каким был план по встрече Трампа и Путина перед этим?
- Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина должна была стать одним из ключевых событий в геополитическом пространстве 2025 года. Переговоры запланировали после того, как лидеры провели телефонный разговор о войне России против Украины.
- Этот разговор состоялся как раз перед визитом украинского главы государства Владимира Зеленского в США. Местом саммита объявили Будапешт.
- Несколько дней продолжалась кампания в СМИ со ссылками на анонимные источники и официальные заявления, из которой было сложно понять, действительно ли эта встреча состоится. И, в конце концов, сам Трамп положил этому точку, объявив об отмене.