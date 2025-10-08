Не договорились по 2 причинам: после заявлений о Tomahawk Путин может предложить Трампу только одно
Дональд Трамп кардинально изменил свое отношение к Владимиру Путину и теперь готов к повышению ставок, предполагая поставку Украине ракет Tomahawk. Хотя Трамп еще может изменить свою позицию, но у Путина осталось немного возможностей заинтересовать его.
Такое мнение высказал в эфире 24 Канала политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что Россия неоднократно пыталась использовать в своих интересах особенность Трампа менять свои взгляды. Политолог предположил, почему президент США не попал в ловушки Кремля.
Как Путин может попытаться изменить отношение Трамп к Москве?
Джигун рассказал, что россияне неоднократно пытались поощрить Трампа. После того как Украина заговорила о необходимости соглашения по полезным ископаемым с Соединенными Штатами, Россия также активизировала этот трек со своей стороны. Однако россияне до этого не додумались сами, но увидев, как Украина пробует дипломатически отработать и получить от этого выгоду, начали также включаться.
Были визиты Кирилла Дмитриева в Вашингтон, который посетил множество встреч, обнимался со Стивом Уиткоффом и имел личные разговоры со многими бизнесами. Также состоялся первый за 10 лет визит главы Роскосмоса в США для обсуждения каких-то потенциальных сделок. Но все это закончилось ничем,
– подчеркнул партнер коммуникационного агентства Good Politics.
На это есть очень серьезные причины, по мнению политолога, со стороны США, которые, вероятно, связаны с двумя моментами:
- во-первых, с государственными интересами, которые очень часто пересекаются с бизнес-интересами и не могут идти с ними в разрез – когда вы работаете и зарабатываете деньги, но при этом в политическом контексте продолжаете враждовать;
- во-вторых, американцы, вероятно, поняли, что россияне так или иначе их кинут. Рассказы о совместном освоении Арктики на бумаге выглядели хорошо, но на практике россияне затягивали бы процесс, использовав Америку в нужный для себя способ и момент.
Поэтому вряд ли Путин сейчас может говорить о возможности финансовой сделки для обеих стран. То, что он может сделать в условиях определенного тупика, в котором сейчас находятся российские вооруженные силы и экономика, это предложить США повысить уровень встреч,
– объяснил Максим Джигун.
Например, вместо третьего советника, второго секретаря какого-то министерства России, отправить министра обороны или даже премьер-министра в Турцию или на какую-то другую площадку. Россия, по мнению политолога, может сказать, что, мол, процесс продолжается, договоренности могут быть достигнуты и можно якобы перейти к более практичным вещам. Но при этом продолжать затягивать этот процесс.
Он добавил, что россиянам нет веры, они точно хотят Tomahawk на заводы по производству ракет и по сборке "Шахедов".
В каком состоянии отношения США и России находятся сейчас?
- Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Однако он не хочет эскалировать и сначала хотел бы получить ответы на несколько вопросов.
- Владимир Путин отреагировал на возможность передачи Киеву Tomahawk, считая, что ракеты "не изменят соотношение сил на поле боя". Однако, по его мнению, это якобы нанесет вред отношениям Москвы и Вашингтона.
- Трамп также отметил, что считал потенциальную сделку по прекращению российско-украинской войны "одной из самых легких". Президент США сказал, что "очень хорошо ладил с Путиным", но тот его "очень разочаровывает".
- В то же время Россия призвала США "трезво и благоразумно" отнестись к предоставлению Украине ракет Tomahawk. Также в России отметили, что якобы "импульс к украинскому урегулированию" после встречи Путина и Трампа на Аляске уже иссяк.