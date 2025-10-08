Дональд Трамп кардинально змінив своє ставлення до Володимира Путіна і тепер готовий до підвищення ставок, припускаючи постачання Україні ракет Tomahawk. Хоча Трамп ще може змінити свою позицію, але у Путіна залишилося небагато можливостей зацікавити його.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, наголосивши на тому, що Росія неодноразово намагалася використати у своїх інтересах особливість Трампа міняти свої погляди. Політолог припустив, чому президент США не потрапив у пастки Кремля.

Як Путін може спробувати змінити ставлення Трамп до Москви?

Джигун розповів, що росіяни неодноразово намагалися заохотити Трампа. Після того як Україна заговорила про необхідність угоди по корисних копалинах зі Сполученими Штатами, Росія також активізувала цей трек зі свого боку. Проте росіяни до цього не додумалися самі, але побачивши, як Україна пробує дипломатично відпрацювати і отримати від цього зиск, почали також включатися.

Були візити Кирила Дмитрієва до Вашингтону, який відвідав безліч зустрічей, обіймався зі Стівом Віткоффом і мав особисті розмови з багатьма бізнесами. Також відбувся перший за 10 років візит голови Роскосмоса до США для обговорення якихось потенційних угод. Але все це закінчилося нічим,

– підкреслив партнер комунікаційної агенції Good Politics.

На це є дуже серйозні причини, на думку політолога, з боку США, які, імовірно, пов'язані з двома моментами:

по-перше , з державними інтересами, які дуже часто перетинаються із бізнесовими і не можуть йти з ними в розріз – коли ви працюєте і заробляєте гроші, але при цьому в політичному контексті продовжуєте ворогувати;

, з державними інтересами, які дуже часто перетинаються із бізнесовими і не можуть йти з ними в розріз – коли ви працюєте і заробляєте гроші, але при цьому в політичному контексті продовжуєте ворогувати; по-друге, американці, ймовірно, зрозуміли, що росіяни так чи інакше їх кинуть. Розповіді про спільне освоєння Арктики на папері мали гарний вигляд, але на практиці росіяни затягували б процес, використавши Америку в потрібний для себе спосіб і момент.

Тому навряд чи Путін зараз може говорити про можливості фінансової угоди для обох країн. Те, що він може зробити в умовах певного глухого кута, в якому зараз перебувають російські збройні сили та економіка, це запропонувати США підвищити рівень зустрічей,

– пояснив Максим Джигун.

Наприклад, замість третього радника, другого секретаря якогось міністерства Росії, відправити міністра оборони чи навіть прем'єр-міністра до Туреччини, чи на якийсь інший майданчик. Росія, на думку політолога, може сказати, що, мовляв, процес триває, домовленості можуть бути досягнуті і можна нібито перейти до практичніших речей. Але при цьому продовжувати затягувати цей процес.

Він додав, що росіянам немає віри, вони точно хочуть Tomahawk на заводи з виробництва ракет і зі складання "Шахедів".

В якому стані відносини США та Росії перебувають нині?