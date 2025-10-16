В ОП объяснили, почему Трамп снова заговорил о наступлении Украины
- Дональд Трамп заявил о возможном наступлении Украины, что следует воспринимать как сигнал Кремлю о более жестком давлении.
- Эти заявления имеют политическое значение и создают ощущение решимости Запада, усиливая позиции Украины.
Дональд Трамп заявил, что Украина якобы готовит новое наступление против России и планирует обсудить это с президентом Владимиром Зеленским. Такие слова прозвучали на фоне сообщений в европейских СМИ о возможной атаке на Крым.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что эти заявления не касаются реальных планов Вооруженных Сил Украины. По его мнению, Трамп использует тему войны как сигнал Кремлю о необходимости более жесткого давления.
Трамп говорит о наступлении, чтобы нажать на Кремль?
Подоляк отметил, что Трамп не раскрывает никаких деталей относительно действий украинской армии. Его высказывания имеют скорее информационный эффект и направлены на усиление политического давления на Москву.
Трамп любит вести себя активно в информационном пространстве. Его заявления – это сигнал, что без давления на Россию ничего не изменится,
– сказал советник главы Офиса Президента.
Такие слова, по мнению Подоляка, имеют политическое значение и служат предупреждением Кремлю. В публичном пространстве Трамп создает ощущение решимости Запада, что усиливает позиции Украины перед новым раундом переговоров.
Россию можно остановить только силой
В своих последних заявлениях Трамп прямо говорит о необходимости милитарного давления. Подоляк подчеркнул, что Трамп понимает: только военное превосходство может заставить Россию пересмотреть свое поведение. Именно поэтому он говорит о необходимости увеличения силы ударов по российским военным объектам.
Трамп абсолютно осознает, что только существенное милитарное давление – больше ударов по территории России – будет иметь значение,
– объяснил Подоляк.
По мнению советника, такая позиция свидетельствует о готовности Вашингтона поддерживать действия Украины, которые ускоряют завершение войны, и может иметь положительные последствия как для Киева, так и для общей стратегии Запада.
Это не только война России с Украиной
Советник ОП объяснил, что нынешнее противостояние выходит далеко за пределы украинского фронта. Речь идет не просто об агрессии России против Украины, а о борьбе за глобальное влияние. В этом контексте Соединенные Штаты должны играть активную роль, а не быть лишь посредником.
Это не война России с Украиной. И здесь США должны занимать активную позицию союзника Европы и Украины,
– сказал Подоляк.
Он отметил, что изменение риторики Трампа и рост понимания угрозы со стороны России в лагере американских республиканцев являются положительными сигналами. Такая тенденция может усилить давление на Кремль и заставить его искать реальный путь к завершению войны.
Трамп заговорил о наступлении Украины: что известно и как реагирует Кремль?
- Дональд Трамп заявил, что Украина может готовить новое наступление. Президент США сообщил, что этот вопрос будет обсуждать с Владимиром Зеленским во время встречи в Вашингтоне 17 октября. Он отметил, что Киев "хочет перейти в наступление", а также призвал Владимира Путина прекратить убийства украинцев и россиян.
- Политологи считают, что слова Трампа усилили неопределенность в Кремле. Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной отметил, что даже информационная поддержка Украины, в частности заявления о возможной передаче ракет Tomahawk, наносит мощный информационный удар по Москве. По его мнению, Трамп умышленно держит Россию в состоянии нервного ожидания.
- Украина уже очертила контуры договоренностей с США по оборонной поддержке. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом вопрос систем Patriot и Tomahawk. Украинская делегация в США также участвует в переговорах с МВФ и Всемирным банком по энергетической помощи и укреплению партнерства.