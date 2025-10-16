Дональд Трамп заявив, що Україна нібито готує новий наступ проти Росії і планує обговорити це з президентом Володимиром Зеленським. Такі слова пролунали на тлі повідомлень у європейських ЗМІ про можливу атаку на Крим.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці заяви не стосуються реальних планів Збройних Сил України. На його думку, Трамп використовує тему війни як сигнал Кремлю про необхідність жорсткішого тиску.

Дивіться також У Росії має бути знищено все, – Подоляк сказав, чому це важливо і для Трампа

Трамп говорить про наступ, щоб натиснути на Кремль?

Подоляк зауважив, що Трамп не розкриває жодних деталей щодо дій української армії. Його висловлювання мають радше інформаційний ефект і спрямовані на посилення політичного тиску на Москву.

Трамп любить поводитися активно в інформаційному просторі. Його заяви – це сигнал, що без тиску на Росію нічого не зміниться,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Такі слова, на думку Подоляка, мають політичне значення і слугують попередженням Кремлю. У публічному просторі Трамп створює відчуття рішучості Заходу, що підсилює позиції України перед новим раундом переговорів.

Росію можна зупинити лише силою

У своїх останніх заявах Трамп прямо говорить про необхідність мілітарного тиску. Подоляк підкреслив, що Трамп розуміє: лише військова перевага може змусити Росію переглянути свою поведінку. Саме тому він говорить про необхідність збільшення сили ударів по російських військових об'єктах.

Трамп абсолютно усвідомлює, що тільки суттєвий мілітарний тиск – більше ударів по території Росії – матиме значення,

– пояснив Подоляк.

На думку радника, така позиція свідчить про готовність Вашингтона підтримувати дії України, які пришвидшують завершення війни, і може мати позитивні наслідки як для Києва, так і для загальної стратегії Заходу.

Це не лише війна Росії з Україною

Радник ОП пояснив, що нинішнє протистояння виходить далеко за межі українського фронту. Йдеться не просто про агресію Росії проти України, а про боротьбу за глобальний вплив. У цьому контексті Сполучені Штати мають відігравати активну роль, а не бути лише посередником.

Це не війна Росії з Україною. І тут США мають займати активну позицію союзника Європи та України,

– сказав Подоляк.

Він зазначив, що зміна риторики Трампа й зростання розуміння загрози з боку Росії у таборі американських республіканців є позитивними сигналами. Така тенденція може посилити тиск на Кремль і змусити його шукати реальний шлях до завершення війни.

Трамп заговорив про наступ України: що відомо і як реагує Кремль?