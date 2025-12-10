Ответ Зеленского все изменил: почему заявление Трампа о выборах в Украине является крахом для Путина

Дональд Трамп снова заявил, что Украине нужно провести выборы, потому что их, мол, давно не было. Власть якобы использует войну как повод избежать избирательной процедуры. Эксперты объяснили, что Трамп не просто так снова давит на Зеленского.

Это очевидное подыгрывание пропаганде Путина, который кричит о "нелегитимности Зеленского". Однако украинский президент, ответив на предложение Трампа, сломал план российского диктатора. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, почему Трамп снова вернулся к заявлениям о выборах и как это может повлиять на будущее Украины.

Как лидер США загнал в угол и себя, и Путина?

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк убежден, что напрямую Трампу не нужны выборы в Украине. Но он полностью воплощает методичку Путина, который постоянно говорил о "нелегитимности украинской власти".

В разговорах с Трампом, Путин постоянно подчеркивал, что якобы полностью выступает за мир, однако ему якобы не с кем подписывать соглашение, ведь Владимир Зеленский, мол, не является легитимным президентом. Более того, Зеленский продолжает войну лишь потому, что хочет удержаться на посту и дальше. Об этом, кстати, косвенно сказал и сам Трамп в последнем заявлении.

Трамп почему-то верит в этот бред и думает, что вся задержка в установлении мира в Украине из-за того, что украинская власть в лице Зеленского хочет воевать и дальше. В глазах Трампа Зеленский – недоговороспособен, об этом ему постоянно говорит Путин,

– подчеркнул Романюк.

В то же время как Трамп, так и Путин, попали в собственную же ловушку. Ведь, чтобы провести выборы в Украине – необходимо обеспечить устойчивый мир, и кто-то должен гарантировать, что ракеты не будут залетать в избирательные участки, а проголосовать безопасно смогут все граждане – в том числе и военные.

"Представим, что на это согласится Трамп, но как на это согласится Путин? Ему же нужно будет остановить войну, хотя бы заморозить ее на 100 дней. Он категорически не хочет этого делать. Зеленский сказал, что готов идти на выборы хоть завтра, но для этого должны обеспечить мир. Но зачем Путину легитимный президент? Он понимает, что сейчас не будет в Украине ни одной власти, которая бы полностью поддерживала Россию и ее план", – объяснил Романюк.

Цель Путина – уничтожить Украину, а не приводить к власти другого президента. В его планы это точно не входило. Поэтому сейчас Зеленский, так сказать, перебросил мяч на сторону Трампа и Путина, которые вряд ли будут готовы дать какой-то ответ.

Почему Трамп так давит на Украину?

Политолог Олег Саакян заметил, что украинцы действительно хотят выборов, но не имитационных, какими бы точно стали выборы во время войны. Общество четко понимает и соглашается с тем, что избрать нового президента возможно только при мирных условиях.

Мы сменили 6 президентов за годы независимости, мы сменили ряд парламентов, их созывов. У нас были и очередные, и внеочередные парламентские выборы. Нас точно нельзя обвинять в том, что мы не хотим или не умеем проводить выборы. Трамп, как всегда, безответственный и манипулирует позицией. Учитывая все, он даже не попытался поинтересоваться, а что у нас с выборами,

– подчеркнул Саакян.

Американский президент уже не впервые использует тему выборов как элемент давления на украинскую власть. Как первая, так и вторая каденция Дональда Трампа тесно связана с Украиной, и в значительной степени Киев "мешает" Трампу на пути к его желаниям.

"Единственное название страны, которую он не перепутает, это даже не США, а Украина. Она уже ему должна сниться. Поэтому, когда он говорит о выборах, это элемент давления и способ показать "Я решаю. Я считаю, что Украине нужны выборы". Это также одно из проявлений нарциссизма", – отметил политолог.

Вряд ли Трамп знает хоть что-то о выборах в Украине и тем более, как их провести во время войны. Однако он оставляет за собой эту тему как очередную попытку заставить Киев делать то, что он не просто не хочет, но и не может, учитывая Конституцию.

На что намекает Трамп, говоря о выборах в Украине?

В целом отношения Дональда Трампа с Владимиром Зеленским очень непростые, отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Аналитик также согласился, что это началось еще с первой каденции Трампа. В частности, тогда американский президент звонил Зеленскому с просьбой возбудить уголовное дело против сына Джозефа Байдена – Хантера.

Ранее он был в составе совета директоров украинской компании "Бурисма" – частной газодобывающей группы, и получал немалые деньги. И попал он туда, мол, потому, что его отец был вице-президентом. Существуют версии, что Хантер Байден был замешан в коррупционных скандалах.

Хотя история ничем не завершилась, но в конце концов Трамп остался не доволен действиями украинской власти. Позже отношения президентов подорвались из-за скандала в Овальном кабинете. После этого восстановить хорошие отношения стало невозможно. Трамп – очень злопамятный человек, а Зеленский довольно неуступчивый,

– заметил аналитик.

Поэтому Дональд Трамп, из-за своей одержимости к завершению войны, продолжает склонять украинскую власть к нереальному компромиссу. Поэтому Зеленский оказался в непростой ситуации, когда сложный выбор нужно делать под давлением – отсутствием американской помощи и шаткой позиции ЕС.

"Ввсе это загоняет Зеленского в ловушку из-за невозможности реализации тех намерений, которые он строил в начале широкомасштабного вторжения – возвращения границ 1991 года. И Трамп продолжает давить на Зеленского, намекая, что если соглашение не подпишет он, то это сделает кто-то другой. Поверьте, в Украине найдутся те, кто подпишет любое соглашение", – объяснил Клочок.

Вместе с тем провести выборы во время активной фазы боев – действительно невозможно. Поэтому, аналитик не исключает, что между Путиным и Трампом могут состояться сепаратные договоренности по выборам в Украине.

