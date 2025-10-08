В Индии на фестивале сделали статую "Трампа-демона", которого убивает богиня
- Во время фестиваля Дурга-Пуджа в Западной Бенгалии президент США Трамп изображен как "демон" из-за ухудшения отношений между Индией и США.
- Трамп ввел рекордные тарифы и плату за визу, что вызвало возмущение в Индии, которая не согласна с его политикой.
На фестивале в Индии Трамп изображен как демон, которого убивает индийская богиня. Праздник символизирует победу добра над злом.
Индуистский фестиваль Дурга-Пуджа прошел в восточном индийском штате Западная Бенгалия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Почему изобразили именно Трампа?
После прихода к власти Трампа в 2024 году отношения Индии и США значительно ухудшились.
Индия и Америка раньше имели хорошие отношения, но с момента прихода Трампа он пытается подавить Индию, столкнуть нас, раздавить нас,
– сказал Санджай Басак, член оргкомитета проведения Дурга-пуджи в городе Муршидабад.
Трамп высмеял индийскую экономику и назвал ее "мертвой", а затем ввел рекордные тарифы во времена администрации.
Половина из которых была ответом Трампа на покупку Индией российской нефти, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Другие 50% пошлины – кампания президента США "Америка превыше всего", против торгового дефицита США.
В то же время Индия не согласилась с такой тарифной политикой, назвав ее "несправедливой" и "неоправданной", более того – назвала Трампа лицемером. Поскольку по его словам, президент США до сих пор ведет торговлю удобрениями и химикатами с Россией.
В августе Белый дом начал еще больше давить на Индию, чтобы та отказалась от российской нефти, однако Нью-Дели в дальнейшем защищал закупки российских нефтепродуктов.
Впоследствии Трамп ввел плату за подачу на визу Н-1В в размере 100 000 долларов. Такие действия возмутили индийцев, ведь они являются крупнейшей группой бенефициаров программы для квалифицированных работников.
Что изображено на инсталляции с "демоном-Трампом"?
Индуистская десятирукая богиня Дурга, сидя на своем льве, держит оружие в каждой руке. Ее врагом является не просто демон, а настоящее олицетворение силы зла: величественная фигура со светлыми волосами, открытым четким торсом и чертами, которые похожи на лицо Дональда Трампа.
Фестиваль Дурга-Пуджа состоялся в Индии: видео Раджу Саха
Именно в этом ключе пандал (павильон) решил изобразить Трампа как асура (демона), как якобы выражение народных настроений,
– прокомментировал видеоблогер о бенгальской культуре.
Что известно об индийском фестивале?
Действо известно своей яркой составляющей, масштабными павильонами и живыми инсталляциями.
Композиции на праздновании часто отражают политические и социальные позиции общества. В течение многих лет через художественные объекты индийцы отражали острые проблемы начиная от миграционного кризиса и заканчивая войнами в Пакистане.
Индуисты во время исполнения традиционного бенгальского танца / Фото Сахиба Чаудхари
В 2020 году, после пограничных конфликтов с Китаем, одна из инсталляций поставила Си Цзиньпина в образ злодея, показав, как религиозное искусство может отражать политические реалии.
