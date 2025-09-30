Видеоплатформа YouTube согласилась выплатить 24,5 миллиона долларов Дональду Трампу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Как и сколько реально можно заработать на YouTube – секреты, о которых мало говорят

Что известно о сделке YouTube с Трампом?

Из этой суммы 22 миллионов долларов пойдут в фонд Trust for the National Mall, который профинансирует строительство Бального зала Белого дома. Остальные 2,5 миллиона долларов предназначены для других истцов.

Эта сумма немного меньше 25 миллионов долларов, которые в январе согласилась выплатить Meta. Источники издания отмечают, что Google стремился не превышать выплату конкурента. Для сравнения, X (ранее Twitter) урегулировал аналогичный иск на сумму около 10 миллионов долларов в феврале.

Как сообщает The Verge, иски против трех платформ Трамп подал в 2021 году после того, как они заблокировали его аккаунты. YouTube временно запретил ему загружать новые видео после штурма Капитолия 6 января, объясняя это риском дальнейшего насилия. Ограничения были сняты только в марте 2023 года, когда компания заявила, что учла как риски безопасности, так и право избирателей слышать ключевых кандидатов перед выборами.

Таким образом, все три крупные соцсети уже достигли договоренностей с Трампом, закрывая судебные конфликты по модерации контента.

Какие детали известны о сделке по TikTok между Китаем и США?

Пока одна известная платформа выплачивает деньги Трампу, другая известная соцсеть перешла под управление американскими инвесторами, при содействии Дональда Трампа.

Возглавит группу инвесторов корпорация Oracle, которая будет отвечать за операционную деятельность TikTok в США, хранения данных пользователей в облаке и контроль над алгоритмом рекомендаций. Среди других инвесторов – основатель Oracle Ларри Эллисон, медиамагнат Руперт Мердок и глава Dell Майкл Делл.

По словам Джей Ди Ванса, стоимость новой американской компании составит 14 млрд долларов.