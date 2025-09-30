ВІдеоплатформа YouTube погодилась виплатити 24,5 мільйона доларів Дональду Трампу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Як і скільки реально можна заробити на YouTube – секрети, про які мало говорять

Що відомо про угоду YouTube з Трампом?

Із цієї суми 22 мільйонів доларів підуть до фонду Trust for the National Mall, що профінансує будівництво Бальної зали Білого дому. Решта 2,5 мільйони доларів призначена для інших позивачів.

Ця сума трохи менша за 25 мільйонів доларів, які в січні погодилася виплатити Meta. Джерела видання зазначають, що Google прагнув не перевищувати виплату конкурента. Для порівняння, X (раніше Twitter) врегулював аналогічний позов на суму близько 10 мільйонів доларів у лютому.

Як повідомляє The Verge, позови проти трьох платформ Трамп подав у 2021 році після того, як вони заблокували його акаунти. YouTube тимчасово заборонив йому завантажувати нові відео після штурму Капітолію 6 січня, пояснюючи це ризиком подальшого насильства. Обмеження були зняті лише у березні 2023 року, коли компанія заявила, що врахувала як ризики безпеки, так і право виборців чути ключових кандидатів перед виборами.

Таким чином, усі три великі соцмережі вже досягли домовленостей із Трампом, закриваючи судові конфлікти щодо модерації контенту.

Які деталі відомі про угоду по TikTok між Китаєм та США?

Поки одна відома платформа виплачує гроші Трампу, інша відома соцмережа перейшла під управління американськими інвесторами, за сприяння Дональда Трампа.

Очолить групу інвесторів корпорація Oracle, яка відповідатиме за операційну діяльність TikTok у США, зберігання даних користувачів у хмарі та контроль над алгоритмом рекомендацій. Серед інших інвесторів – засновник Oracle Ларрі Еллісон, медіамагнат Руперт Мердок та голова Dell Майкл Делл.

За словами Джей Ді Ванса, вартість нової американської компанії становитиме 14 млрд доларів.