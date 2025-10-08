Индуистский фестиваль Дурга-Пуджа прошел в восточном индийском штате Западная Бенгалия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему изобразили именно Трампа?

После прихода к власти Трампа в 2024 году отношения Индии и США значительно ухудшились.

Индия и Америка раньше имели хорошие отношения, но с момента прихода Трампа он пытается подавить Индию, столкнуть нас, раздавить нас,

– сказал Санджай Басак, член оргкомитета проведения Дурга-пуджи в городе Муршидабад.

Трамп высмеял индийскую экономику и назвал ее "мертвой", а затем ввел рекордные тарифы во времена администрации.

Половина из которых была ответом Трампа на покупку Индией российской нефти, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Другие 50% пошлины – кампания президента США "Америка превыше всего", против торгового дефицита США.

В то же время Индия не согласилась с такой тарифной политикой, назвав ее "несправедливой" и "неоправданной", более того – назвала Трампа лицемером. Поскольку по его словам, президент США до сих пор ведет торговлю удобрениями и химикатами с Россией.

В августе Белый дом начал еще больше давить на Индию, чтобы та отказалась от российской нефти, однако Нью-Дели в дальнейшем защищал закупки российских нефтепродуктов.

Впоследствии Трамп ввел плату за подачу на визу Н-1В в размере 100 000 долларов. Такие действия возмутили индийцев, ведь они являются крупнейшей группой бенефициаров программы для квалифицированных работников.

Что изображено на инсталляции с "демоном-Трампом"?

Индуистская десятирукая богиня Дурга, сидя на своем льве, держит оружие в каждой руке. Ее врагом является не просто демон, а настоящее олицетворение силы зла: величественная фигура со светлыми волосами, открытым четким торсом и чертами, которые похожи на лицо Дональда Трампа.

Фестиваль Дурга-Пуджа состоялся в Индии: видео Раджу Саха



Именно в этом ключе пандал (павильон) решил изобразить Трампа как асура (демона), как якобы выражение народных настроений,

– прокомментировал видеоблогер о бенгальской культуре.

Что известно об индийском фестивале?

Действо известно своей яркой составляющей, масштабными павильонами и живыми инсталляциями.

Композиции на праздновании часто отражают политические и социальные позиции общества. В течение многих лет через художественные объекты индийцы отражали острые проблемы начиная от миграционного кризиса и заканчивая войнами в Пакистане.



Индуисты во время исполнения традиционного бенгальского танца / Фото Сахиба Чаудхари

В 2020 году, после пограничных конфликтов с Китаем, одна из инсталляций поставила Си Цзиньпина в образ злодея, показав, как религиозное искусство может отражать политические реалии.

