Індуїстський фестиваль Дурга-Пуджа пройшов у східному індійському штаті Західна Бенгалія. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

Чому зобразили саме Трампа?

Після приходу до влади Трампа у 2024 році відносини Індії та США значно погіршились.

Індія та Америка раніше мали добрі стосунки, але з моменту приходу Трампа він намагається придушити Індію, зіштовхнути нас, розчавити нас,

– сказав Санджай Басак, член оргкомітету проведення Дурга-пуджі в місті Муршидабад.

Трамп висміяв індійську економіку та назвав її "мертвою", а згодом запровадив рекордні тарифи за часів адміністрації.

Половина з яких була відповіддю Трампа на купівлю Індією російської нафти, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Інші 50% мита – кампанія президента США "Америка понад усе", проти торгівельного дефіциту США.

Водночас Індія не погодилась із такою тарифною політикою, назваши її "несправедливою" та "невиправданою", ба більше – назвала Трампа лицеміром. Оскільки за його словами, президент США досі веде торгівлю добривами та хімікатами із Росією.

У серпні Білий дім почав ще більше тиснути на Індію, щоб та відмовилась від російської нафти, проте Нью-Делі надалі захищав закупівлі російських нафтопродуктів.

Згодом Трамп запровадив плату за подання на візу Н-1В у розмірі 100 000 доларів. Такі дії обурили індійців, адже вони є найбільшою групою бенефіціарів програми для кваліфікованих працівників.

Що зображено на інсталяції з "демоном-Трампом"?

Індуїстська десятирука богиня Дурга, сидячи на своєму леві, тримає зброю у кожній руці. Її ворогом є не просто демон, а справжнє уособлення сили зла: велична фігура зі світлим волоссям, відкритим чітким торсом та рисами, які схожі на обличчя Дональда Трампа.

Фестиваль Дурга-Пуджа відбувся в Індії: відео Раджу Саха



Саме в цьому ключі пандал (павільйон) вирішив зобразити Трампа як асура (демона), як нібито вираження народних настроїв,

– прокоментував відеоблогер про бенгальську культуру.

Що відомо про індійський фестиваль?

Дійство відоме своєю яскравою складовою, масштабними павільйонами та живими інсталяціями.

Композиції на святкуванні часто відображають політичні та соціальні позиції суспільства. Протягом багатьох років через мистецькі об'єкти індійці відображали найгостріші проблеми починаючи від міграційної кризи і закінчуючи війнами у Пакистані.



Індуїсти під час виконання традиційного бенгальського танцю / Фото Сахіба Чаудхарі

У 2020 році, після прикордонних конфліктів з Китаєм, одна з інсталяцій поставила Сі Цзіньпіна в образ лиходія, показавши, як релігійне мистецтво може відображати політичні реалії.

