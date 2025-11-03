3 ноября, 14:59
В центре Львова во время движения загорелся трамвай: в сети показали жуткие кадры
Основные тезисы
- Во Львове на площади Мытной загорелся трамвай №1119.
- Пострадавших нет.
Чрезвычайная ситуация случилась во Львове днем. На площади Мытной вспыхнул трамвай.
В сети появились жуткие фото охваченного пламенем трамвая, передает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового.
Смотрите также Настоящий апокалипсис в России: Кемеровскую область накрыла непогода, а на 6 точках бушует пожар
Что известно о пожаре в трамвае Львова?
По словам мэра города, в результате пожара никто не пострадал.
Депутат Игорь Зинкевич уточнил, что сгорел трамвай №1119. Предварительно, произошло короткое замыкание электропроводки в кабине. Движение временно ограничено, на месте работают пожарные.
Трамвай во Львове горит / Фото власти
Как горел трамвай на Мытной: смотрите видео
Сгоревший трамвай убирают с рельсов: смотрите видео
Что известно о движении общественного транспорта в Украине?
- С 3 по 15 ноября в Киеве с 3 по 15 ноября частично перекроют Броварской проспект для ремонта дорожного покрытия. Ограничение движения состоится от станции метро "Лесная" до города Бровары, работы будут проводиться поэтапно.
- Двухэтажный автобус MAN A39, подаренный Берлином, впервые вышел на маршрут в Киеве. Автобус будет курсировать между станцией метро "Академгородок" и остановкой "Авторынок Чапаевка" в выходные дни.
- В Ивано-Франковске ограничили движение электросамокатов и другого персонального электротранспорта в центре города с середины октября.