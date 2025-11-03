В центре Львова во время движения загорелся трамвай: в сети показали жуткие кадры

Чрезвычайная ситуация случилась во Львове днем. На площади Мытной вспыхнул трамвай.

В сети появились жуткие фото охваченного пламенем трамвая, передает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового.

Смотрите также Настоящий апокалипсис в России: Кемеровскую область накрыла непогода, а на 6 точках бушует пожар

Что известно о пожаре в трамвае Львова?

По словам мэра города, в результате пожара никто не пострадал.

Депутат Игорь Зинкевич уточнил, что сгорел трамвай №1119. Предварительно, произошло короткое замыкание электропроводки в кабине. Движение временно ограничено, на месте работают пожарные.

Трамвай во Львове горит / Фото власти

Как горел трамвай на Мытной: смотрите видео

Сгоревший трамвай убирают с рельсов: смотрите видео

Что известно о движении общественного транспорта в Украине?