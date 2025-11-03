3 листопада, 15:00
У центрі Львова під час руху загорівся трамвай: у мережі показали моторошні кадри
Основні тези
Надзвичайна ситуація трапилася у Львові вдень. На площі Митній спалахнув трамвай.
У мережі з'явилися моторошні фото охопленого полум'ям трамвая, передає 24 Канал із посиланням на Андрія Садового.
Що відомо про пожежу у трамваї Львова?
За словами мера міста, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Депутат Ігор Зінкевич уточнив, що згорів трамвай №1119. Попередньо, сталося коротке замикання електропроводки в кабіні. Рух тимчасово обмежений, на місці працюють пожежники.
Трамвай у Львові горить / Фото влади
Як горів трамвай на Митній: дивіться відео
Згорілий трамвай прибирають зі колії: дивіться відео
Що відомо про рух громадського транспорту в Україні?
- З 3 до 15 листопада у Києві частково перекриють Броварський проспект для ремонту дорожнього покриття. Обмеження руху відбудеться від станції метро "Лісова" до міста Бровари, роботи проводитимуться поетапно.
- Двоповерховий автобус MAN A39, подарований Берліном, вперше вийшов на маршрут у Києві. Автобус курсуватиме між станцією метро "Академмістечко" та зупинкою "Авторинок Чапаєвка" у вихідні дні.
- В Івано-Франківську обмежили рух електросамокатів та іншого персонального електротранспорту в центрі міста з середини жовтня.