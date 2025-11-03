У центрі Львова під час руху загорівся трамвай: у мережі показали моторошні кадри

Надзвичайна ситуація трапилася у Львові вдень. На площі Митній спалахнув трамвай.

У мережі з'явилися моторошні фото охопленого полум'ям трамвая, передає 24 Канал із посиланням на Андрія Садового.

Дивіться також Справжній апокаліпсис в Росії: Кемеровську область накрила негода, а на 6 точках вирує пожежа

Що відомо про пожежу у трамваї Львова?

За словами мера міста, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Депутат Ігор Зінкевич уточнив, що згорів трамвай №1119. Попередньо, сталося коротке замикання електропроводки в кабіні. Рух тимчасово обмежений, на місці працюють пожежники.

Трамвай у Львові горить / Фото влади

Як горів трамвай на Митній: дивіться відео

Згорілий трамвай прибирають зі колії: дивіться відео

Що відомо про рух громадського транспорту в Україні?