Про це повідомляє 24 Канал. Транспортний засіб наразі тестують, щоб оцінити його можливості для використання в міських перевезеннях.
Дивіться також На Хрещатику біля КМДА палали шини: поліція затримала причетного киянина
Що місцеві кажуть про автобус?
У суботу, 25 жовтня, у мережі поширили відео двоповерхового автобуса, який вперше вийшов на маршрут у Києві. Столиця України отримала його від Берліна.
Двоповерховий автобус вийшов на маршрут: дивіться відео ТСН
Цей автобус курсує між станцією метро "Академмістечко" та зупинкою "Авторинок Чапаєвка" з 9:43 до 18:53 у суботу та неділю.
Подарунок від міста-побратима Берліна вийшов на маршрут: дивіться відео
Що відомо про двоповерховий автобус у Києві?
Нагадаємо, що цей двоповерховий автобус розрахований на 83 сидячих місця (28 на першому поверсі, 55 на другому) та 45 стоячих місць на першому поверсі.
У салоні є панорамні вікна, кондиціонер, USB-порти, система автоматичної оплати та гучномовці для оголошення зупинок на обох поверхах.
Транспорт відповідає стандартам безбар'єрності, він низькопідлоговий, обладнаний двома місцями для людей на кріслах колісних, місцем для дитячого візочка та двома пандусами.