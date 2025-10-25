Об этом сообщает 24 Канал. Транспортное средство сейчас тестируют, чтобы оценить его возможности для использования в городских перевозках.
Что местные говорят об автобусе?
В субботу, 25 октября, в сети распространили видео двухэтажного автобуса, который впервые вышел на маршрут в Киеве. Столица Украины получила его от Берлина.
Двухэтажный автобус вышел на маршрут: смотрите видео ТСН
Этот автобус курсирует между станцией метро "Академгородок" и остановкой "Авторынок Чапаевка" с 9:43 до 18:53 в субботу и воскресенье.
Подарок от города-побратима Берлина вышел на маршрут: смотрите видео
Что известно о двухэтажном автобусе в Киеве?
Напомним, что этот двухэтажный автобус рассчитан на 83 сидячих места (28 на первом этаже, 55 на втором) и 45 стоячих мест на первом этаже.
В салоне есть панорамные окна, кондиционер, USB-порты, система автоматической оплаты и громкоговорители для объявления остановок на обоих этажах.
Транспорт соответствует стандартам безбарьерности, он низкопольный, оборудован двумя местами для людей на креслах колесных, местом для детской коляски и двумя пандусами.