Об этом сообщает 24 Канал. Транспортное средство сейчас тестируют, чтобы оценить его возможности для использования в городских перевозках.

Что местные говорят об автобусе?

В субботу, 25 октября, в сети распространили видео двухэтажного автобуса, который впервые вышел на маршрут в Киеве. Столица Украины получила его от Берлина.

Двухэтажный автобус вышел на маршрут: смотрите видео ТСН

Этот автобус курсирует между станцией метро "Академгородок" и остановкой "Авторынок Чапаевка" с 9:43 до 18:53 в субботу и воскресенье.

Подарок от города-побратима Берлина вышел на маршрут: смотрите видео

Что известно о двухэтажном автобусе в Киеве?