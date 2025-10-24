О тестировании нового транспорта в Киеве рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.

По какому маршруту будет ездить двухэтажный автобус?

В КП "Киевпастранс" сообщили, что сейчас планируют оценить возможности транспорта для использования в городских перевозках. Поэтому автобус будет выходить на маршрут № 57 только в субботу и воскресенье.

Он рассчитан на 83 сидячих места (28 на первом этаже, 55 на втором) и 45 стоячих мест на первом этаже.

К тому же транспорт соответствует стандартам безбарьерности, он низкопольный, оборудован двумя местами для людей на креслах колесных, местом для детской коляски и двумя пандусами.

В салоне есть панорамные окна, кондиционер, USB-порты, система автоматической оплаты и громкоговорители для объявления остановок на обоих этажах.

Обратите внимание! Автобус будет курсировать между станцией метро "Академгородок" и остановкой "Авторынок Чапаевка" с 9:43 до 18:53.

