О тестировании нового транспорта в Киеве рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.
По какому маршруту будет ездить двухэтажный автобус?
В КП "Киевпастранс" сообщили, что сейчас планируют оценить возможности транспорта для использования в городских перевозках. Поэтому автобус будет выходить на маршрут № 57 только в субботу и воскресенье.
Он рассчитан на 83 сидячих места (28 на первом этаже, 55 на втором) и 45 стоячих мест на первом этаже.
К тому же транспорт соответствует стандартам безбарьерности, он низкопольный, оборудован двумя местами для людей на креслах колесных, местом для детской коляски и двумя пандусами.
В салоне есть панорамные окна, кондиционер, USB-порты, система автоматической оплаты и громкоговорители для объявления остановок на обоих этажах.
Обратите внимание! Автобус будет курсировать между станцией метро "Академгородок" и остановкой "Авторынок Чапаевка" с 9:43 до 18:53.
Самые важные новости Киева за последнее время
Накануне, 23 октября, возле Киевской городской госадминистрации неизвестный мужчина поджег автомобильные шины. Пожар оперативно потушили, а правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1977 года рождения.
На днях стало известно, что сеть супермаркетов "Континент", которая работала в Киеве более 20 лет, завершает свою деятельность. Из 5 магазинов 4 уже закрыты, а последний на ул. Академика Кудряшова прекратит работу 3 ноября.
С 20 октября в Киеве во время воздушных тревог будут ограничивать движение по Подольскому мосту с правого берега на левый для безопасности горожан.
В КГГА рассказали, что в столице из-за теплой погоды отопление в жилых домах пока не включают, хотя техническая готовность для этого есть. В то же время тепло уже подается в детские сады, больниц и других социальных учреждений.