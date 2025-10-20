Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Что известно о новых ограничениях в Киеве во время тревог?
Решение об ограничении движения по Подольскому мостовому переходу с правого берега на левый было принято Советом обороны города Киева.
Изменения начали действовать уже с 20 октября.
Для обеспечения безопасности граждан к перекрытию будут привлечены экипажи патрульной полиции. Призываем водителей отнестись с пониманием к возможным ограничениям, учитывать вероятность объявления воздушной тревоги при планировании маршрутов движения, соблюдать ПДД и режим во время комендантского часа,
– отметили в патрульной полиции.
Справочно. Подольский мост открыли 1 декабря 2024 года для частных авто. Это значительно разгрузило другие пути через Днепр и улучшило транспортную доступность для киевлян.
Ограничения во время воздушных тревог
В начале года в Киеве рассматривали возможность остановки транспорта во время воздушных тревог. Впрочем, соответствующее решение не приняли. Но водителей обязали делать остановки возле укрытий по маршруту.
В то же время во время тревог в Киеве постоянно растут цены на такси из-за увеличения спроса и уменьшения доступного транспорта. По мнению экспертов, решить эту проблему можно через развитие общественного транспорта, не прекращающего движение во время тревог.
К слову, в сентябре СМИ писали, что в Генштабе предполагают, что во время воздушных тревог могут замедлять мобильный интернет.