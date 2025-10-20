Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Что известно о новых ограничениях в Киеве во время тревог?

Решение об ограничении движения по Подольскому мостовому переходу с правого берега на левый было принято Советом обороны города Киева.

Изменения начали действовать уже с 20 октября.

Для обеспечения безопасности граждан к перекрытию будут привлечены экипажи патрульной полиции. Призываем водителей отнестись с пониманием к возможным ограничениям, учитывать вероятность объявления воздушной тревоги при планировании маршрутов движения, соблюдать ПДД и режим во время комендантского часа,

– отметили в патрульной полиции.

Справочно. Подольский мост открыли 1 декабря 2024 года для частных авто. Это значительно разгрузило другие пути через Днепр и улучшило транспортную доступность для киевлян.

Ограничения во время воздушных тревог