Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Дивіться також Коли у Києві увімкнуть опалення в будинках: у КМВА зробили заяву

Що відомо про нові обмеження у Києві під час тривог?

Рішення про обмеження руху Подільським мостовим переходом з правого берега на лівий було прийняте Радою оборони міста Києва.

Зміни почали діяти уже з 20 жовтня.

Для забезпечення безпеки громадян до перекриття буде залучено екіпажі патрульної поліції. Закликаємо водіїв поставитися з розумінням до можливих обмежень, враховувати ймовірність оголошення повітряної тривоги при плануванні маршрутів руху, дотримуватися ПДР та режиму під час комендантської години,

– наголосили у патрульній поліції.

Довідково. Подільський міст відкрили 1 грудня 2024 року для приватних авто. Це значно розвантажило інші шляхи через Дніпро та покращило транспортну доступність для киян.

Обмеження під час повітряних тривог