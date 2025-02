Тысячи людей в Лондоне вышли на марш солидарности с Украиной: какие требования озвучили

В Лондоне 22 февраля состоялся многотысячный марш и митинг солидарности с Украиной. Мероприятие объединило тысячи украинцев и британцев, которые стремятся к справедливому миру, выводу российских войск с территории нашего государства и усилению международной поддержки при лидерстве Великобритании как стратегического партнера Украины.

Демонстрация состоялась возле российского посольства. Об этом сообщает 24 Канал. У здания собралась коалиция украинских и британских организаций, политиков, общественных активистов и представителей профсоюзов. Среди тех, кто подтвердил свою поддержку Украине и ее народу, были и депутаты британского парламента.

О требованиях митингующих

Организаторами акции выступили Ukraine Solidarity Campaign, Vsesvit, Campaign for Ukraine, БО KHARPP, украинские студенческие сообщества и британские профсоюзные организации: GMB, ASLEF, PCS, UCU, UNISON и NUM. Митинг сопровождался певческим креативным перформансом от Hromada Collective.

Мы проводим этот митинг возле российского посольства, чтобы привлечь внимание к главной причине этой войны: империалистических амбиций России, которые привели к ее жестокому и неспровоцированному вторжению в Украину,

– озвучила Мария Пастух, основательница организации Vsesvit.

Среди главных требований участников в частности было очерчено, что Украина не должна претерпеть никакого разделения, а мир не может быть достигнут ценой ее территориальных уступок. Секретарь Ukraine Solidarity Campaign Кристофер Форд рассказал, что миллионы людей, которые поддерживали Украину, шокированы действиями президента США Трампа и угрозой предательства.

Обещания сделать все необходимое для победы Украины исчезают без объяснений. Мы должны показать, что это не неизбежно, и поднять свой голос: разделение и оккупация Украины – это не мир. Великобритания и Европа не должны повторять ошибок политики умиротворения 1930-х годов,

– убежден Кристофер Форд.

Активисты отметили важность полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины и то, что ее будущее должны определять сами украинцы. Кроме того, митингующие убеждены, что должна быть увеличена военная помощь Украине, чтобы усилить ее обороноспособность и обеспечить справедливые переговоры.

Сегодня мы показали, что украинцы и британцы едины в своих требованиях. Наш голос важен, и мы не позволим принимать решение об Украине без Украины. Великобритания была и остается нашим стратегическим партнером, и сейчас, во времена неопределенности, ее лидерство является критически важным,

– отметила Елена Иващенко, активистка Campaign for Ukraine.

Митинг солидарности с Украиной в Лондоне / Фото: Любомир Глущак, Любовь Сорока, Александр Смутко

Отдельное внимание на митинге было обращено на президентскую инициативу Bring Kids Back, целью которой было привлечение внимания мирового сообщества к более чем 20 тысячам украинских детей, которые были депортированы в Россию. Участники акции требовали их немедленного возвращения и напоминали миру о важности борьбы за каждого похищенного ребенка.

Представители украинской организации War Diaries Children несли плакаты и сотни шариков, символизирующие детей Украины, которые переживают реалии жестокой войны, которую Россия развязала против нашего государства.