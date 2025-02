Тисячі людей у Лондоні вийшли на марш солідарності з Україною: які вимоги озвучили

У Лондоні 22 лютого відбувся багатотисячний марш та мітинг солідарності з Україною. Захід об'єднав тисячі українців та британців, які прагнуть справедливого миру, виведення російських військ з території нашої держави та посилення міжнародної підтримки за лідерства Великої Британії як стратегічного партнера України.

Демонстрація відбулася біля російського посольства. Про це повідомляє 24 Канал. Біля будівлі зібралась коаліція українських і британських організацій, політиків, громадських активістів та представників профспілок. Серед тих, хто підтвердив свою підтримку Україні та її народу, були й депутати британського парламенту.

Про вимоги мітингувальників

Організаторами акції виступили Ukraine Solidarity Campaign, Vsesvit, Campaign for Ukraine, БО KHARPP, українські студентські спільноти та британські профспілкові організації: GMB, ASLEF, PCS, UCU, UNISON та NUM. Мітинг супроводжувався співочим креативним перформансом від Hromada Collective.

Ми проводимо цей мітинг біля російського посольства, щоб привернути увагу до головної причини цієї війни: імперіалістичних амбіцій Росії, які призвели до її жорстокого та неспровокованого вторгнення в Україну,

– озвучила Марія Пастух, засновниця організації Vsesvit.

Серед головних вимог учасників зокрема було окреслено, що Україна не повинна зазнати жодного поділу, а мир не може бути досягнутий ціною її територіальних поступок. Секретар Ukraine Solidarity Campaign Крістофер Форд розповів, що мільйони людей, які підтримували Україну, шоковані діями президента США Трампа і загрозою зради.

Обіцянки зробити все необхідне для перемоги України зникають без пояснень. Ми маємо показати, що це не неминуче, і підняти свій голос: поділ та окупація України – це не мир. Велика Британія та Європа не повинні повторювати помилок політики умиротворення 1930-х років,

– переконаний Крістофер Форд.

Активісти зауважили на важливості повного виведення російських окупаційних військ з території України і на тому, що її майбутнє мають визначати самі українці. Крім того, мітингувальники зазначили, що має бути збільшена військова допомога Україні, щоб посилити її обороноздатність та забезпечити справедливі переговори.

Сьогодні ми показали, що українці та британці єдині у своїх вимогах. Наш голос важливий, і ми не дозволимо ухвалювати рішення про Україну без України. Британія була і залишається нашим стратегічним партнером, і зараз, у часи невизначеності, її лідерство є критично важливим,

– наголосила Олена Іващенко, активістка Campaign for Ukraine.

Мітинг солідарності з Україною в Лондоні / Фото: Любомир Глущак, Любов Сорока, Олександр Смутко

Окрему увагу на мітингу було звернено на президентську ініціативу Bring Kids Back, метою якої було привернення уваги світової спільноти до понад 20 тисяч українських дітей, які були депортовані до Росії. Учасники акції вимагали їх негайного повернення та нагадували світові про важливість боротьби за кожну викрадену дитину.

Представники української організації War Diaries Children несли плакати та сотні кульок, що символізували діток України, які переживають реалії жорстокої війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави.