Американський лідер відмовився це робити під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у понеділок, 24 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Amaravati Today.
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Трамп не назвав Путіна диктатором
Журналісти під час спільної пресконференції Еммануеля Макрона та Дональда Трампа уточнили в останнього, чи вважає він Владіміра Путіна диктатором, як раніше називав Володимира Зеленського через відсутність виборів.
Я не використовую ці слова необдумано,
– заявив президент США.
Що відомо про скандальну заяву Трампа
Нещодавно американський лідер заявив, що президент Володимир Зеленський – "диктатор без виборів". Хоча, згідно з опитуваннями КМІС, станом на початок лютого, президента України підтримують 57% українців.
Сам український президент відповів, що не ображається на такі слова і підкреслив, що він законно обраний президент. Він зізнався, що має прагматичний підхід до відносин зі США, а тому тут не має бути місця емоціям.