На оккупированных территориях также прошли акции. "Злая мавка" напомнила строки, с которыми украинцы проснулись под звуки взрывов 24 февраля 2022 года. А из Европы их поддержали напоминанием о важном меме войны.

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Акции к третьей годовщине полномасштабного вторжения за рубежом

23 – 24 февраля в мире проходит глобальная проукраинская кампания #UniteforUkrainianVictory – Объединяемся ради победы Украины. Она посвящена третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Создана целая карта, где можно посмотреть, в каких странах и городах люди вышли в поддержку Украины. География акций поражает – от Тайваня до Флориды, от Южно-Африканской республики до Ирландии. Всего в рамках кампании состоялось более тысячи мероприятий в 80 странах.

Координаторами кампании являются ОО "Армия Общин Украины", ВКУ и ICUV. Главная цель акций – напомнить миру о войне в Украине и повысить уровень поддержки нашего государства до такого уровня, чтобы Украина не просто выстояла, но и победила в войне с Россией.

Участники акций отреагировали на обстрел ЧАЭС и заявления Трампа о Зеленском / Фото предоставлены 24 Каналу

Как можно приблизить победу:

увеличить военную и финансовую поддержку со стороны партнеров, в том числе за счет конфискации замороженных активов России;

наложить новые санкции на Россию;

активнее бороться с российской дезинформацией;

признать Россию страной – спонсором терроризма, а также такой, которая осуществляет акт геноцида против украинского народа.

Во времена, когда старые союзы трещат, а международные организации недееспособны, цивилизованный мир и его граждане должны наконец понять, что единственным реальным гарантом их безопасности является Украина и ее Вооруженные силы, а единственным гарантом устойчивого мира станет победа Украины и поражение России,

– говорится в пресс-релизе кампании.

Интересно, что во время встречи с Трампом 24 февраля Эммануэль Макрон заявил: нельзя забирать замороженные российские активы, потому что это противоречит международному праву.