Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение "Злой мавки". Несмотря на то, что россияне уверяют, что они на оккупированных территориях "надолго", у них есть большие проблемы. "Атеш" узнал, что оккупанты не могут выполнять боевые задачи.

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Оккупированные города заговорили 24 февраля

Люди писали стихи на бумажках и фотографировали их.

Три года борьбы, три года боли, но и три года несокрушимости. Даже там, где враг рисует свои триколоры, появляются наши слова, наши знаки, наша правда. Мелитополь, Евпатория, Севастополь, Перевальск – города, которые говорят, даже когда оккупант пытается заставить их молчать,

– сказано в заметке.

Стихи Сосюры и Шевченко на оккупированных территориях / Фото "Злая мавка"

Именно переосмысленные строки Шевченко о "москалях ***чих" помогали нам держаться три года назад.

Чтобы присоединиться к движению, пишите в телеграм "Злая мавка".

Пожелания из Европы для украинок

Мир видит борьбу украинцев. В венском университете студенты оставили послание для партизанок. Они обыграли мем начала полномасштабной войны о семечках подсолнечника, а также призвали не терять надежды и цитировали Лесю Украинку.

Пожелания из Европы для украинских партизанок / Фото "Злая мавка"

Ранее женское сопротивление из легиона "Свобода России" обращалось к женам и любовницам российских высоких чиновников.