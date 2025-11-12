Три тайных кабинета Путина: журналист раскрыл, как диктатор годами обманывает россиян
- Журналисты обнаружили, что Путин скрывает свое место работы и встреч, используя несколько кабинетов.
- Андрей Сошников отметил, что такая схема свидетельствует о растущей паранойе российского лидера.
Журналисты разоблачили очередную тайну Кремля, связанную с местом пребывания российского диктатора. Оказалось, что Владимир Путин годами скрывает, где именно работает и проводит встречи.
О необычной схеме с несколькими кабинетами, в которых Путин записывает свои обращения и совещания, рассказал журналист расследовательского проекта "Система" Андрей Сошников в эфире 24 Канала. Он намекнул, что эти детали свидетельствуют о растущей паранойе российского лидера.
Смотрите также Обсудили принуждение Путина к завершению войны и не только: Сибига встретился с Госсекретарем США
Журналисты разоблачили кремлевскую иллюзию
Расследователи выяснили, что Владимир Путин имеет три одинаковых кабинета в разных резиденциях: в подмосковном Ново-Огарево, в Сочи и на Валдае. Их обустроили так, чтобы создать иллюзию, будто диктатор постоянно находится в одном месте.
У Путина три одинаковых кабинета. И когда он работает в любом из них, всем сообщают, что он в Ново-Огарево,
– рассказал журналист.
Так Путин поддерживает образ стабильности, скрывая собственную изоляцию. Кабинеты дублируют друг друга до малейших деталей, что позволяет ему записывать обращения из разных точек страны, не вызывая подозрений у зрителей.
Как разоблачили подмену кремлевских декораций?
Журналисты заметили мелкие детали, которые выдали существование нескольких одинаковых кабинетов. На разных видео появлялись различия в высоте дверных ручек, расположении линии на стене за спиной президента и положении предметов на столе. Именно эти различия стали ключом к разоблачению обмана.
Ручка от двери в разных кадрах расположена по-разному. В одном видео журналист показывает дверь, а в следующем кадре Путин выходит уже из другой комнаты, хотя все выглядит одинаково,
– объяснил Сошников.
Расследователи также обратили внимание на изменение оформления фона, папок для документов и телевизора. Совокупность таких маркеров позволила составить карту трех разных локаций, которые Кремль годами показывал как одну.
Одна из копий кабинета обустроена в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи, другую – в имении на Валдае. Эти места сочетают комфорт и максимальную изоляцию, ведь диктатор все больше боится атак. Именно там он проводит большинство встреч, избегая столицы.
У Путина есть секретная семья, которая живет с ним на Валдае. Там возведены роскошные виллы, чайные, озеро, и именно там он прячется, выдавая эти кадры за съемки в подмосковной резиденции,
– рассказал журналист.
С началом атак дронов на Крым Путин фактически перестал пользоваться сочинским кабинетом. Он предпочитает леса и отдаленные места, откуда может записывать обращения, имитируя работу в Кремле.
Как изменилось поведение Путина в 2025 году
После серии ударов по оккупированным территориям и неудач на фронте Путин стал еще более осторожным. По данным расследователей, с начала 2025 года он появлялся в Ново-Огарево только один раз и теперь чаще записывает обращения в кремлевском кабинете, который символизирует власть и стабильность для россиян.
Эпоха одинаковых бежевых кабинетов подходит к концу. Путин реже посещает старые резиденции, пытаясь поддерживать образ руководителя, который работает в Кремле,
– пояснил журналист расследовательского проекта.
Так диктатор формирует новую картинку реальности для собственного народа, пытаясь скрыть страх и паранойю, что давно определяют его поведение.
Путин в ловушке: санкции, поражения и поиск виновных в Кремле
- Украина наносит мощные удары по нефтеперерабатывающим заводам России, а Соединенные Штаты вводят новые санкции против ее энергетических компаний. Как пояснил экономист Олег Пендзин, эти удары бьют по главному финансовому ресурсу Кремля, лишая его средств на войну. Эффект санкций, по прогнозам экспертов, станет особенно заметным зимой, когда экспортные доходы России еще больше упадут.
- В то же время по оценке военных аналитиков Джона Свита и Марка Тота, Путин все больше отчаивается. Его войска застряли под Покровском, а экономика разрушается из-за санкций и ударов украинских дронов. Диктатор пытается демонстрировать успехи, приглашая журналистов на фронт, однако это скорее попытка замаскировать безысходность.
- Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что в Кремле уже ищут "козла отпущения" за провалы на войне. После срыва дипломатических контактов с Западом в Кремле могут начаться внутренние чистки. По его словам, Путин оказался в ситуации, когда даже ближайшее окружение начинает дистанцироваться.