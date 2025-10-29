Халатность, из-за которой погибли люди: детали дела экс-мэра Одессы Труханова

Из-за гибели людей в результате стихийного бедствия в Одессе, которое произошло 30 сентября, правоохранители вручили подозрения нескольким должностным лицам городского совета. Среди них есть имя бывшего городского головы Геннадия Труханова.

Всего 9 человек совершили служебную халатность, которая стоила жизней одесситов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В чем обвиняют Труханова и его должностных лиц?

Полиция вручила подозрения должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия. Так считается, что Геннадий Труханов, двое его заместителей, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия могут быть причастны к халатности, из-за которой система водоотведения Одессы была неподготовленной к стихии. За это каждому фигуранту грозит до 8 лет заключения.

В результате обильных дождей, накрывших город 30 сентября, погибло 9 человек, среди которых семья с ребенком они проживали на цокольном этаже дома, где за считанные минуты вода достигла критического уровня, не оставив возможности для спасения,

– сообщили правоохранители.

Правоохранители вручили подозрения Геннадию Труханову и работникам горсовета / Фото полиции Одесской области

Одесская областная прокуратура готовится к избранию меры пресечения бывшему мэру Геннадию Труханову. Из-за его бездействия в Одессе инженерные сети не работали должным образом. В течение многих лет улицы города регулярно страдали от дождя.

На сетях не провели ремонт, а в день трагедии, 30 сентября, городской голова даже не организовал оповещение об угрозе чрезвычайной ситуации и не подготовил к этому органы управления гражданской защиты.

"Сегодня сообщено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами находился на должности, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал. Это не о халатности, это о преступлении, которое привело к смерти людей", – рассказал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о стихийном бедствии в Одессе?