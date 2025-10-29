Недбалість, через яку загинули люди: деталі справи ексмера Одеси Труханова

Через загибель людей унаслідок стихійного лиха в Одесі, що сталося 30 вересня, правоохоронці вручили підозри кільком посадовцям міської ради. Серед них є ім'я колишнього міського голови Геннадія Труханова.

Загалом 9 людей вчинили службову недбалість, яка коштувала життів одеситів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

У чому звинувачують Труханова та його посадовців?

Поліція вручила підозри посадовцям Одеської міської ради та комунального підприємства. Так вважається, що Геннадій Труханов, двоє його заступників, посадові особи Департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства можуть бути причетні до недбалості, через яку система водовідведення Одеси була непідготовленою до стихії. За це кожному фігуранту загрожує до 8 років ув'язнення.

Внаслідок рясних дощів, що накрили місто 30 вересня, загинуло 9 осіб, серед яких родина з дитиною вони проживали на цокольному поверсі будинку, де за лічені хвилини вода досягла критичного рівня, не залишивши можливості для порятунку,

– повідомили правоохоронці.

Правоохоронці вручили підозри Геннадію Труханову та працівникам міськради / Фото поліції Одеської області

Одеська обласна прокуратура готується до обрання запобіжного заходу колишньому меру Геннадію Труханову. Через його бездіяльність в Одесі інженерні мережі не працювали належним чином. Упродовж багатьох років вулиці міста регулярно страждали від дощу.

На мережах не провели ремонт, а в день трагедії, 30 вересня, міський голова навіть не організував сповіщення про загрозу надзвичайної ситуації та не підготував до цього органи управління цивільного захисту.

"Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував. Це не про недбалість, це про злочин, який призвів до смерті людей", – розповів Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про стихійне лихо в Одесі?