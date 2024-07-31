Тернополянин, который выбросил труп своей матери в чемодане в парке, получил год условно

В феврале 2024 года в тернопольском парке в чемодане нашли тело женщины. Оказалось, что один из жителей города избавился таким образом от трупа своей матери.

Согласно приговору Тернопольского горрайонного суда, мужчина, который совершил надругательство над телом, получил условный срок. Женщина умерла от легочно-сердечной недостаточности, а тернополянин признал свою вину.

Смотрите также Сразу 5 украинских городов – в перечне самых криминальных Восточной Европы по версии Numbeo

Решение суда

Как установил суд, последнее время перед смертью тернополянка, тело которой нашли в чемодане, плохо себя чувствовала и состояние здоровья ее ухудшалось. Так, однажды сын женщины зашел в комнату, чтобы ее покормить, однако и уже не подавала признаков жизни.

Обвиняемый не сообщил полицейским, медикам и родным о смерти матери, но помыл ее и переодел в чистую одежду и 14 февраля 2024 года около 20:00 положил труп в дорожный чемодан. Затем обмотал его черными полиэтиленовыми пакетами и скотчем. Вынес из квартиры и перенес ее в парк "Сопильче", где ее нашли малолетние лица,

– говорится в приговоре.

Обвиняемый Анатолий Хаблюк – уроженец России, признал свою вину полностью. Судья Любомир Базан признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. Однако согласно ст.75 УК Украины, он освободил тернополянина от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока на один год.