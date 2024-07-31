Тернополянин, що викинув труп своєї матері у валізі в парку, отримав рік умовно

У лютому 2024 року у тернопільському парку у валізі знайшли тіло жінки. Виявилося, що один з жителів міста позбувся таким чином трупа своєї матері.

Згідно з вироком Тернопільського міськрайонного суду, чоловік, який вчинив наругу над тілом, отримав умовний термін. Жінка померла від легенево-серцевої недостатності, а тернополянин визнав свою провину.

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Рішення суду

Як встановив суд, останній час перед смертю тернополянка, тіло якої знайшли у валізі, погано себе почувала і стан здоров’я її погіршувався. Так, одного дня син жінки зайшов до кімнати, щоб її погодувати, проте та вже не подавала ознак життя.

Обвинувачений не повідомив поліцейським, медикам та рідним про смерть матері, але помив її та переодягнув у чистий одяг і 14 лютого 2024 року близько 20:00 поклав труп у дорожню валізу. Потім обмотав її чорними поліетиленовими пакетами та скотчем. Виніс з квартири та переніс її до парку "Сопільче", де її знайшли малолітні особи,

– йдеться у вироку.

Обвинувачений Анатолій Хаблюк – уродженець Росії, визнав свою провину повністю. Суддя Любомир Базан визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у виді трьох років обмеження волі. Проте згідно з ст.75 КК України, він звільнив тернополянина від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку на один рік.