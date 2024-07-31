Numbeo оцінюють вартість проживання, якість життя та ціни на нерухомість у різних країнах світу. У січні вони сформували рейтинг найдорожчих міст світу.
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Які міста України найбільш кримінальні
Одеса посіла перше місце, набравши 54.5 бали в індексі злочинності у Східній Європі, на другому місці Дніпро з 45.8, на четвертому Харків із 52.5, Київ виявився шостим із 45.5. Третє та п'яте місце посіли Мінськ і Новосибірськ відповідно. Львів потрапив на 12 місце з індексом 38.0.
Українські міста увійшли до списку кримінальних у Східній Європі / Скриншот із сайту Numbeo
Загалом список має такий вигляд:
- Одеса (Україна);
- Дніпро (Україна);
- Мінськ (Білорусь);
- Харків (Україна);
- Новосибірськ (Росія);
- Київ (Україна);
- Крайова (Румунія);
- Кишинів (Молдова);
- Софія (Болгарія);
- Лодзь (Польща);
- Санкт-Петербург (Росія);
- Львів (Україна);
- Москва (Росія);
- Будапешт (Угорщина);
- Гданськ (Польща);
- Ясси (Румунія);
- Братислава (Словаччина);
- Познань (Польща);
- Нижній Новгород (Росія);
- Бухарест (Румунія);
- Вроцлав (Польща);
- Краків (Польща);
- Брно (Чехія);
- Тімішоара (Румунія);
- Варшава (Польща);
- Брашов (Румунія);
- Прага (Чехія);
- Клуж-Напока (Румунія).
Найбільш кримінальні міста Східної Європи – рейтинг / Скриншоти із сайту Numbeo
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Де у світі небезпечно і вас можуть обікрасти – як мінімум
Слід сказати, що в деяких країнах Західної Європи ситуація гірша. Наприклад, у Великій Британії і Франції.
Криміногенна ситуація у Європі / Скриншот із сайту Numbeo
У Лондоні досить високий рівень злочинності, як і в Нью-Йорку.
У мегаполісах ситуація невтішна / Скриншот із сайту Numbeo
Проте міста, де найбільш небезпечно, розташовані не у Європі.
Де у світі найбільш небезпечно / Скриншот із сайту Numbeo
Як бачимо, лідирують Африка та Південна Америка.
Найбільш кримінальні міста світу / Скриншот із сайту Numbeo
Як формується рейтинг і що таке Numbeo
Numbeo збирає цінні дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння злочинності та умов безпеки в різних містах. Порівнюючи та аналізуючи цю інформацію, люди можуть приймати більш обґрунтовані рішення щодо своєї особистої безпеки та безпеки своїх громад,
– сказано на сайті.
Важливо, що розділ про криміногенність заснований на опитуваннях відвідувачів сайту. Там враховано такі фактори, як рівень сприйняття злочинності, зміна рівня злочинності, сприйняття безпеки вдень і вночі, занепокоєння щодо пограбування чи злому автомобіля, фізичних нападів, образ і переслідувань у публічних місцях тощо.
Модератори фільтрують опитування, щоб уникнути потенційного спаму. Але все ж рейтинг відображає радше ставлення до злочинності мешканців різних міст однієї країни.