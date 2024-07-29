За інформацією слідства, четверо чоловіків, віком від 24 до 29 років, викрали громадянина іноземної держави. Перед тим вони дізналися, що цей чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень.

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Вбивство 29-річного іноземця у Києві: деталі справи

Зловмисники заздалегідь готувалися до злочину. Зокрема, відстежили, де мешкає іноземець, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області.

Мешканці будинку в Солом'янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка,

– пишуть у поліції.

На околицях столиці зловмисники силою змусили іноземця перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, які потім перевели у готівку. Самого чоловіка вбили.

Правоохоронці розкрили вбивство іноземця у Києві: дивіться відео

Зверніть увагу! Аби приховати сліди злочину, зловмисники змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля. Тіло громадянина іноземної держави вони вивезли у ліс, де закопали.

Розкриття зухвалого вбивства іноземця у столиці / Фото поліції

Поліцейські повідомили затриманим про підозру за ряд вчинених кримінальних правопорушень, серед яких:

умисне вбивство з корисливих мотивів;

розбійний напад;

незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою.

Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі,

– наголошують правоохоронці.

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Раніше поліція Одеської області інформувала, що в Аркадії ввечері 27 липня сталася масова бійка між компаніями незнайомців. Правоохоронці констатували, що учасників – затримали. Йдеться про сімох молодиків, яких правоохоронці доставили до підрозділу поліції для з'ясування всіх обставин. За хуліганство невідомим загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Крім того, поліція Тернопільщини викрила депутатку Кременецької міської ради на отриманні хабарів у вигляді сертифікатів на відпочинок, а також сертифікатів у магазин Brocard. Їй та іншим учасникам схеми загрожує до 10 років позбавлення волі.