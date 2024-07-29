По информации следствия, четверо мужчин, в возрасте от 24 до 29 лет, похитили гражданина иностранного государства. Перед тем они узнали, что этот человек имеет биткоины, стоимость которых составляет несколько миллионов гривен.

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Убийство 29-летнего иностранца в Киеве: детали дела

Злоумышленники заранее готовились к преступлению. В частности, отследили, где живет иностранец, силой затащили в автомобиль и вывезли в заброшенное здание на территории Киевской области.

Жители дома в Соломенском районе услышали крики и увидели, как несколько неизвестных бьют и силой сажают в автомобиль мужчину,

– пишут в полиции.

В окрестностях столицы злоумышленники силой заставили иностранца перечислить биткоины на их криптокошелек, которые потом обналичили. Самого мужчину убили.

Правоохранители раскрыли убийство иностранца в Киеве: смотрите видео

Обратите внимание! Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники изменили номерные знаки и внешний вид автомобиля. Тело гражданина иностранного государства они вывезли в лес, где закопали.

Раскрытие дерзкого убийства иностранца в столице / Фото полиции

Полицейские сообщили задержанным о подозрении за ряд совершенных уголовных правонарушений, среди которых:

умышленное убийство из корыстных побуждений;

разбойное нападение;

незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой.

Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы,

– отмечают правоохранители.

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Ранее полиция Одесской области информировала, что в Аркадии вечером 27 июля произошла массовая драка между компаниями незнакомцев. Правоохранители констатировали, что участников – задержали. Речь идет о семи молодых людях, которых правоохранители доставили в подразделение полиции для выяснения всех обстоятельств. За хулиганство неизвестным грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Кроме того, полиция Тернопольщины разоблачила депутата Кременецкого городского совета на получении взяток в виде сертификатов на отдых, а также сертификатов в магазин Brocard. Ей и другим участникам схемы грозит до 10 лет лишения свободы.