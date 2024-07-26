19 июля 2024 года была убита Ирина Фарион. Убийство шокировало всю Украину и стало вызовом для власти. Президент Зеленский поручил спецслужбам принять все меры, чтобы найти убийцу.

25 июля это было сделано. В Днепре спецназовцы задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, футболиста и, как сказали соседи, тихого парня.

За день до того, вечером 24 июля, в сети появилось путаное заявление в телеграме от российской неонацистской группы NS/WP, согласно которой именно они, точнее – "автономный революционный расист", брали на себя ответственность за атентат (умышленное убийство политика или другого лица, которое занимается общественной деятельностью, по политическим, идеологическим или военным причинам) во Львове и в качестве доказательства выложили фото с места преступления и очень плохо снятое видео.

Мы проверяем его (подозреваемого – 24 Канал) причастность к неонацистскому движению, центр которого расположен в стране-агрессоре, его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления,

– заявил первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко 26 июля.

Уже после задержания Зинченко, журналисты "Телевидение Торонто" провели собственное OSINT-расследование, благодаря которому мы знаем, что подозреваемый – это именно Зинченко. Также журналисты нашли комментарии юноши на форумах ультраправых (NS/WP), где он занимался "еврейским вопросом" и особенно деградацией украинского "правого движа" (распространенное общее название этой субкультуры), который якобы стал марионеткой сионистов.

На эту безумную кашу в голове "подростков" можно было бы не обращать внимания, если бы не страшные последствия – убийство человека, поэтому 24 Канал рассказывает о NS/WP и объясняет, что это за организация и откуда взялась.

Читайте также Возможной следующей жертвой стрелка в Фарион мог быть Бужанский

Что известно о NS/WP

NS/WP – это аббревиатура от National-Socialism/White Power. Национал-социализм здесь является прямой отсылкой к нацистам и Гитлеру, а White Power – это уже более современное переосмысление ультраправых концепций и адаптация под США, где идеи белого супремасизма стали вновь популярными среди местных маргиналов по мере преодоления в Америке расовой сегрегации.

Впоследствии новое измерение ультраправых распространилось в Западной Европе, а в начале 90-х пришло и в страны, образовавшиеся на месте бывшего СССР. Сначала это был прямой карго-культ, который копировал только внешние признаки – прически, обувь и одежду, впоследствии адепты начали воспроизводить и идеологические основы.

Да, это те самые неофашисты, неонацисты и "коричневая чума".



Неонацисты в России / Фото росСМИ

Российские корни "правого движа"

Безусловным лидером этой субкультуры были россияне, а "кружки" ультраправых в Украине, Беларуси и других странах постсовка были некими "меньшими братьями". Такая иерархия сохранялась довольно долго, местами – вплоть до начала российско-украинской войны, после чего пути ультраправых разошлись. Но не всех.

В России после "вольницы" 90-х и начала 2000-х ультраправых ждала зачистка – их организации были разгромлены или оказались вне закона, активисты – либо убиты, либо оказались за решеткой, либо оказались за решеткой и были убиты (как тот же Максим "Тесак" Марцинкевич).

Но был и другой вариант – он заключался в сотрудничестве с властью и организации провокаций от имени страшных неонацистов.



Максим "Тесак" / Фото росСМИ

Звездный час NS/WP в России

Именно на этот путь стали ребята из NS/WP. Де-факто эта организация была разгромлена еще в начале 2000-х. Тогда они действительно были широко известны в узких кругах. NS/WP объединяла до сотни скинхедов и футбольных фанатов из России, а точкой сбора был форум. Поскольку в интернете границ практически не существует (если это не КНДР или Китай), то среди посетителей могли быть неравнодушные фанаты так называемой "белой доминации" и из других стран.

При этом вряд ли большинство молодых людей из этих форумов были готовы к каким-то реальным действиям и, скорее всего, им хватало просто быть частью такой субкультуры – носить патчи с шифрованными отсылками к неонацистам и ходить на концерты соответствующих групп в белых шнурках.

Также "модную" аббревиатуру использовали как зонтичный бренд независимые группы (банды) эпигонов – сейчас примерно то же самое делают адепты ИГИЛ. Ведь для того, чтобы стать частью этой террористической организации, достаточно принести соответствующую клятву. В начале 2000-х у NS/WP не просили даже этого, потому что не у кого было просить.

Впрочем, кроме визуальной эстетики "правого движа", была и реальная сторона, а именно – акции. Об этой стороне пишет в своей статье BBC.

Среди наиболее известных групп неофашистов, которые действовали под брендом NS/WP, была банда "Невоград".



Ее участники нападали на мигрантов из Азии и Африки, кавказцев и ромов, евреев, или похожих на них людей, заживо сжигали бездомных, подожгли храм и устраивали взрывы на автобусных остановках.



Предполагаемые члены неонацистской организации в России / Фото росСМИ

Разгром и возрождение NS/WP

Свои акции преступники снимали на видео, однако российские СМИ очень редко обращали на это внимание, оставляя эти сообщения на периферии. Удивлять это не должно, ведь разве может существовать в стране победных "скреп" неонацистское террористическое подполье, действующее в духе "Джокера" из нуарных комиксов и "Механического апельсина"?

Впоследствии большинство подобных групп были разгромлены и о них ничего не было слышно минимум с 2014 года.

Новое дыхание NS/WP получила в 2020-х. В 2021 году российские власти вспоминают об этом форуме и объявляют NS/WP террористической организацией, а последние после российского вторжения в Украину начинают проводить свои акции.

В 2022 и 2023 годах активисты якобы NS/WP провели серию поджогов российских военкоматов и машин с буквой Z, а также якобы планировали ликвидацию топовых российских пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян.



Поджог автозака в России / Фото росСМИ

Если с машинами все прошло успешно, то с ликвидациями не получилось: в апреле 2022 года ФСБ кого-то там задержала, а сами пропагандисты и власть использовали эти истории для нагнетания моральной паники среди россиян в отношении фашистов. О том, что это были не украинские, а российские фашисты, конечно, не уточнялось.

Более того, Путин впоследствии вообще заявил, что за всем этим стоит даже не СБУ, а ЦРУ.

По делу "покушений" на Соловьева и Симоньян были задержаны 6 россиян.

Пятеро из шести задержанных были ранее осуждены за насилие, трое – находились на принудительном психиатрическом лечении. Среди них – Андрей Пронский, который ранее провел в колонии более 10 лет за убийство человека, которого он считал евреем.

Именно он скрывается за известным псевдонимом "Подпись Неразборчива", который некоторые исследователи ошибочно идентифицировали как эпический фейл ФСБ.



Пропагандисты Соловьев и Симоньян / Фотоколлаж росСМИ

Есть основания полагать, что эти ребята были такими себе "консервами". Всех их подвергали пыткам (сейчас российские спецслужбы этим даже гордятся и не боятся отрезать уши на камеру или пытать людей током), а потому неудивительно, что один из задержанных признался в содеянном и заявил, что якобы должен был получить от украинских спецслужб один миллион рублей, украинский паспорт и жилье в Украине.

Странно, что не было ничего об "окне" на границе, как в случае с террористами ИГИЛ из "Крокуса".

Еще одним весомым доказательством того, что возрожденный российский "правый движ" – на самом деле проект ФСБ, это активная подсветка NS/WP самими российскими пропагандистами.

В частности, летом 2022 года на страницах сайта "Острожно Медиа" скандальной пропутинской пропагандистки Ксении Собчак вышел большой материал, посвященный NS/WP. Авторы статьи даже якобы пообщались с участниками движения. Целью статьи было нагнетание той самой моральной паники – в тексте смаковались прежние преступления неонацистов и ярко рассказывалось о следующих планах.

Все, чтобы показать "простым россиянам", что фашизм – рядом, а это значит, что необходимо объединиться вокруг Путина, который что-то там говорит о "денацификации".

Конечно, никто в реальность существования тайных организаций фашистов не поверил, более вероятно, что это проект спецслужб. Достоверных доказательств этому нет, однако есть много свидетельств того, что именно так работают российские спецслужбы, вербуя молодежь для выполнения провокаций.

И не только молодежь – сейчас установлено, что большинство "антивоенных акций" с участием российских пенсионеров – это дело рук не украинских мастеров ИПСО, а именно российских провокаторов в погонах, тех самых меметических "товарищей майоров", что словно пауки расставили сетки во всемирной сети и ждут доверчивую добычу, которую можно будет объявить "автономным революционным расистом".