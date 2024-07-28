В полиции сообщили, что драка возникла возле одного из развлекательных заведений. Инцидент также попал на видео, которое опубликовал ряд местных телеграмм-каналов.

Читайте также В Одессе неприятный запах в воздухе: специалисты советуют закрыть окна

В одесской Аркадии произошла драка

По словам правоохранителей, участники драка имели признаки опьянения и оказали сопротивление представителю власти, который пытался их успокоить.

Семь молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет полицейские доставили в подразделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Все они из одной компании, причину и мотивы драки объяснять отказались,

– добавили в полиции Одесской области.

Действия задержанных следователи квалифицировали как хулиганство, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. За хулиганство участникам драки грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Сейчас полицейские также принимают меры по установлению других участников инцидента.

Компании незнакомцев подрались в одесской Аркадии: смотрите видео

К слову, на днях пьяный мужчина вызвал конфликт в одесском троллейбусе – он поссорился с кондуктором и избил девушку, которая стала на ее защиту.