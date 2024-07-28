Жители некоторых районов Одесской области могут чувствовать неприятный запах в воздухе. Там уже провели исследования качества воздуха.

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Нужно закрыть окна

Ранее, 27 июля 2024 года, специалистами Одесского областного центра контроля и профилактики болезней был осуществлен отбор проб атмосферного воздуха в 3-х определенных точках. Кроме этого, провели отбор проб поверхностных водоемов.

жителям города советовали закрыть окна и двери, воздержаться от пребывания на открытом воздухе.

Позже оказалось, что, по информации мониторинга бывшего одесского Гидромету, фиксируется многократное повышение диоксида серы. Концентрация была втрое больше, чем накануне.

Что такое диоксид серы Это бесцветный газ с характерным резким запахом (запах спички, что вспыхивает), дымит на воздухе.

Кроме этого, в чистом виде вещество ядовитое.