В понедельник вечером, 15 июля, Оперативное командование "Юг" заявило о соответствующем инциденте, акцентируя на уважении к военным.
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Конфликт в Одессе между мужчиной и военными
Началось все с того, что неизвестный увидел военнослужащих ТЦК, начал громко ругаться и показывать различные нецензурные жесты.
К мужчине подошли раненые защитники, которые неподалеку проходили лечение, пытаясь вежливо его успокоить. Однако это не сработало.
Нетрезвый мужчина ответил еще большими угрозами, пожеланиями смерти и начал бросаться с кулаками на военнослужащих,
– пишет ОК "Юг".
В конце концов, раненые военные вынуждены были сопротивляться, чтобы успокоить гражданина, который проявил неуважение и ругал защитников. Военные ТЦК участие в конфликте не принимали.
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Ранее в территориальный центр комплектации на Львовщине неизвестные бросили гранату. Никто из людей не пострадал, однако частичным разрушениям подверглось здание РТЦК и СП.
На место происшествия оперативно выезжали оперативники, криминалисты, взрывотехники и другие службы для расследования происшествия, а также установления личности злоумышленника.