Жителі деяких районів Одещини можуть відчувати неприємний запах у повітрі. Там вже провели дослідження якості повітря.

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Потрібно зачинити вікна

Раніше, 27 липня 2024 року, фахівцями Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб було здійснено відбір проб атмосферного повітря у 3-х визначених точках. Крім цього, провели відбір проб поверхневих водоймищ.

️Мешканцям міста радили закрити вікна і двері, утриматись від перебування на відкритому повітрі.

Пізніше виявилось, що, за інформацією моніторингу колишнього одеського Гідромету, фіксується багаторазове підвищення діоксиду сірки. Концентрація була втричі більшою, ніж напередодні.

Що таке діоксид сірки Це безбарвний газ з характерним різким запахом (запах сірника, що спалахує), димить на повітрі.

Крім цього, у чистому вигляді речовина отруйна.